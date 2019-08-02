【日盛投顧】盤後分析－指數利空衝擊 失守季、半年線



◆盤勢分析

1. 週五在美國無預警公布，9 月 1 日將對中國 3000 億商品課徵 10% 關稅後，全球股市波動加劇，台股跳空開低，盤中蘋概股無一倖免，跌勢擴大，影響指數下 182.71 點，跌幅 1.70%，收在 10,549.04 點，成交金額為 1585.97 億元。三大法人合計賣超 230 億元，外資賣超 196.46 億元、投信賣超 12.57 億元、自營商賣超 20.97 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，後勢仍需回檔量縮，反彈量增，且跳空缺口需快速封閉較佳。

（2）均線：支撐下移為年線 (約 10387 點) 附近，壓力為月線 (約 10833 點) 附近。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（21）接近超賣區，短線弱勢，但有機會反彈。

3. 櫃買指數跌幅 1.67%，收在 138.48 點，同步加權指數走弱。支撐為季線 (約 136.9 點) 附近，壓力為月線(約 141.2 點)，KD 指標反轉向下，9 日 K 值（31）低於 50，短線弱勢整理。

4. 觀盤重點：指數跳空跌破季線，空方缺口需快速封閉較佳，然而課徵關稅訊息會否影響美、中貿易戰談判，成為市場關注焦，台股選股方向可留意內需、5G、營建、食品、運動休閒等。

◆內需、營建、造紙、IC 封測、散熱模組相對抗跌

1. 內需：食品股節慶旺季帶動 1215 卜蜂、1210 大成等股價走升；其餘如百貨 2903 遠百、觀光 2723 美食 - KY、運輸 2615 萬海、造紙 1902 台紙、1905 華紙等內需族群較不受中美貿易紛擾影響。

2. 運輸：受惠台商回流量增，5607 遠雄港今年營收可望挑戰歷年新高，股價跳空漲停；2615 萬海則可望因貿易戰影響廠商遷移調整營運而有所受惠。

3. 營建：短線受惠降息激勵，成資金避風港，2520 冠德下半年新成屋案屢傳佳音，股價逆勢強攻，2501 國建、2548 華固等股價力守平盤之上。

4.IC 封測：6510 精測將於 8/7 召開法說，法說會前股價抗跌表現，3711 日月光投控先前釋出第三季有望雙位數成長，股價開低走高，力守月線。

5. 散熱模組：產業即將迎接傳統旺季，且中長期 5G 需求不變，相關個股如 6230 超眾、3324 雙鴻股價走勢相對大盤抗跌。

