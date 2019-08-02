【華冠投顧】川普見笑轉生氣、關稅再課三千億



◆大盤趨勢

由於中國在關稅議題上冷處理，明顯表態要等到 2020 選舉之後，再與新的政府進行談判。而目前川普的聲望明顯下滑，加上關稅已影響國內消費動能，農業洲的反彈聲量已明顯提升。在無計可施的情況之下，改採取激進的課稅動作，以期逼迫中國退讓。不過，中國先前採取寬鬆措施，市場的衰退狀況已有明顯改善。加上華為手銷售佳，市占率仍穩居第二，年增也達到 8% 左右，因此，估計中國退讓的可能性不大。不過，中國是否祭出反擊措施，這一點，騏遠認為中方不致於再起戰火，加深美國人民對於中國的對立。相反的，中國有可能採取低姿態，態退為進的方式，讓美國成為貿易戰下的主導者，進一步醜化川普的行為，影響連任的機會。

而盤面上來看，散熱族群仍有買盤進場，代表後續 5G 需求不減反增，在此情況之下，後續的成長動能，將會聚焦在中國以及歐洲的銷售狀況。而蘋果雖受關稅影響，不過從季報的結果可得知，蘋果的獲利已從實體手機銷售動能，轉而從服務性收入成為主軸。加上八月份的蘋果信用卡上市，有助於服務性收入增加，屆時生物辨識功能將成為銷售主軸。最重要的是，川普的任何動作，不是為了讓美國再次強大而已，更重要的是為了可以勝選，即便已宣佈的課稅動作，不代表在正式實施之前，這事沒有轉寰的餘地，不到最後一刻、勝負之間仍是未定之數。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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