蓬佩奧：中國的不良行為阻礙自由貿易 是時候停止

中美貿易戰越演越烈，美國總統川普更在早些時候宣布對其餘 3,000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，並斥責中國出爾反爾。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在週五 (2 日) 也提出了譴責，表示中國「幾十年來的不良行為」，已經阻礙了自由貿易，並且是時候停止了。

「我們希望自由和公平的貿易，而不是破壞競爭的貿易，」蓬佩奧在泰國首都曼谷發表演說後表示：「幾十年來，中國一直利用貿易佔便宜，現在是時候停止了。川普總統說我們要解決這個問題，處理它需要決心，這就是你今天早上所看到的。」

當被問及美中爭端引發的全球經濟混亂時，蓬佩奧回應表示：「這是幾十年來中國的不良行為產生的負面影響。」

投資銀行大摩 (Morgan Stanley) 在先前曾警告，投資者普遍忽視了美中貿易戰可能帶來的威脅，若貿易戰規模再度升級，全球經濟恐在不到一年的時間內陷入衰退。

大摩首席經濟學家 Chetan Ahya 指出，如果美國對中國所有商品的關稅加徵提高到 25%，恐導致成本增加、企業資本支出減少、全球消費需求降低等問題。「我們可能會在三個季度之內陷入衰退。」Ahya 說道。

在六月初，國際貨幣基金組織 (IMF) 也曾表示，貿易戰升級和全球金融市場環境的轉變，很可能對美國經濟帶來實質上的風險。

IMF 認為，美政府採取關稅加徵等舉措正損害全球的貿易體系，對商品和服務等貿易限制，恐引發一連串反制行為。

此外，IMF 也認為，隨着政府刺激政策效果的消退，預期美國經濟的成長將從 2018 年的 2.9% 下降到 2019 年的 2.6%，並且在 2020 年持續減低到 2% 左右。IMF 總裁 Christine Lagarde 認為，在這場貿易戰當中並沒有贏家，唯期望美國和中國、能儘快達成協議以化解國際貿易緊張情勢。