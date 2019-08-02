〈美祭中新關稅〉川普放火陸股慘跌 風險性資產短線壓力大

美中貿易戰火升溫，美國總統川普宣布， 9 月起對中國出口約 3000 億美元，消息引發股市震盪，亞股隨美股走跌，上証指數跌破 2900 點關卡，但投信認為，美中衝突擴大衝擊風險性資產，短線市場動能可能因全球經濟前景不確定提高而承壓。

川普宣布 9 月起對中國出口的 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，由於此次目標瞄準筆電、智慧型手機等電子商品，消息一出引發中國股匯同步下挫。

摩根中國雙息平衡型基金產品經理張致寧表示，本次美國加稅清單涵蓋多項消費型產品，尤其是蘋果生產的多數商品，此次貿易戰升溫對全球經濟衝擊勢將大幅提高，預期 9 月下一輪談判與新關稅上路前，美中雙方關係變化將牽動全球風險性資產表現。

張致寧指出，目前全球央行陸續掀起一波資金寬鬆潮，聯準會也採取「預防性降息」，中國人行近期擴大寬鬆的可能性也可能大幅提高，以此來看，下半年全球資金仍相當充沛。

張致寧表示，剛落幕的中國 7 月政治局會議，雖然不以房地產短期刺激經濟，但政策重心轉向強化「穩增長」，8 月中國最高領導層更將在北戴河召開會議是否針對美中貿易、經濟下行與中國建國七十週年等議題發表相關看法，後續是否可有進一步刺激政策釋出，值得市場關注。

以陸股來說，短線勢必有一波衝擊，目前需留意 MSCI 7 日宣布指數季度調整結果，並於 8 月 27 日盤後生效，此外，11 月半年度的審議會，大型 A 股納入 MSCI 因子可望由 10% 調升至 15%，A 股大型龍頭股有機會受惠，