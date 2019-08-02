在川普抱怨後 美國防部暫緩JEDI標案！審查是否過於偏向亞馬遜

在川普表示他非常「認真關注」五角大廈 100 億美元的雲端計算合約之後，國防部週四 (1 日) 表示，此案目前已經暫緩，並進行更多的審查。

這筆國防部雲端計算合約，被稱為 JEDI，共有 IBM(IBM-US)、Oracle(ORCL-US)、微軟 (MSFT-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 角逐，但 Oracle 等公司認為，本案相關規格規定偏向亞馬遜，對其他公司不公。

國防部這筆 10 年合約，本應於去年定案，今年 4 月，國防部以 IBM 及 Oracle 未達最低要求為由，排除這兩家公司參與。Oracle 質疑，聲稱這筆合約有利益衝突問題，因為國防部一些員工過去曾在亞馬遜工作，並在參與此次計畫後，又重回亞馬遜。

川普於 7 月 18 日表示，他注意到合約缺少競爭性投標，其他公司抱怨這些條款有利於亞馬遜。川普以總統身份介入此案，過去相當罕見，通常政府高級官員不會介入代理採購案。

五角大樓發言人 Elissa Smith 表示，7 月 23 日上任的國防部長 Mark Esper，目前正在審視相關的不公平指控，在他完成審查之前，不會做出合約決定。

早前國防部曾於 7 月 28 日發表聲明，表示法官已針對 Oracle 的質疑做出裁決，認為 JEDI 的合約提供了開放且全面的競爭，完整性沒有問題。