〈美祭中新關稅〉童子賢：對此次並不感意外 籲關注產業長期發展

科技部今 (2) 日舉辦策略高峰圓桌會議，宣布將提前啟動一系列科技發展策略計畫，包含台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢都現身會場，會前媒體詢問，美中貿易戰恐加劇，張忠謀並未多做評論，童子賢則說，對此次川普宣布並不感到意外，但面對貿易戰，仍要關注產業鏈的長期發展，

童子賢則指出，全球經濟體在近 2 年產生巨大貿易摩擦，對於美國總統川普宣布，將在 9 月 1 日對中國剩餘價值 3000 億美元商品加增關稅，並不感到意外，他分析，一切還是看雙方後續談判結果，但這樣的狀態恐持續到明年美國總統大選才有可能落幕。

童子賢進一步表示，美國、中國之間的摩擦，對有在全球布局的台灣產業要特別小心，產業面對貿易戰需要時間調適，聚焦長期發展，貿易戰讓近 20 年廠商熟悉的環境改變、問題逐步浮現，包含少子化、人力資源及國民所得成長逾 1 成，都讓產業面臨調整的步伐，也確實有部分中國廠商正在外移。

今日策略高峰圓桌會議除了張忠謀、童子賢，與會企業界人士有聯發科 (2454-TW) 副董事長謝清江、中美晶 (5483-TW) 董事長盧明光、中裕 (4147-TW) 董事長張念原、台灣大總經理林芝晨、Google 台灣區分公司總經理簡立峰，另外還包含副總統陳建仁、科技部部長陳良基、中央研究院院長廖俊智、各部會首長、學界代表。