盤前財經大事搶先讀2019年8月2日

今日操盤前瞻

法說會：華新、京城銀、遠傳

除權息：聲寶、聯邦銀、智易、貿聯 - KY、旭東、南寶、翔名、瀚荃等

〈台達電法說〉電動車市況不如預期 5G 電源、散熱應用靜待需求浮現

台達電 (2308-TW) 昨 (1) 日召開法說會，法人關注 5G、散熱、電動車 (EV) 等趨勢應用布局，對此，董事長海英俊指出，目前 5G 電源已經到位，等待需求放量；熱管、熱板等也有針對不同終端設備做研發，但電動車目前市場狀況，不如預期。閱讀全文...

新台幣重貶 + 資本市場震盪 美元投資型保單前 5 月買氣腰斬

新台幣重貶衝擊外幣保單買氣，根據金管會統計，今年前 5 月外幣保單新契約保費收入共新台幣 2475 億元，較去年同期減少 17%，其中又以美元計價的投資型保單衰退幅度最大，較去年同期大減 49% 近乎腰斬。閱讀全文...

川普宣布對剩餘 3000 億美元中國商品祭 10% 關稅

美中貿易高層級談判自 7 月 31 日上海落幕，雙方幾乎毫無進展，為了應對談判牛步化，美國總統川普週四 (1 日) 決定對中國施加壓力，宣布對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品徵收 10％ 關稅，新一輪關稅將於 9 月 1 日起實施。閱讀全文...

貨幣戰來了？川普說關稅可至 25% 人民幣狂貶逼近 7 關卡

中美貿易協商談不攏，今 (2) 晨美國總統川普宣布，再對中國開刀，宣布新一輪關稅，並稱中國意圖壓抑人民幣，人民幣聞訊後急貶，USD/CNH 逼近 7 的整數關卡。閱讀全文...

川普想加速談判進度 中國官媒回應：不會得逞

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週五 (2 日) 推文表示，川普祭出的新關稅，絕不會讓美方更接近達成想要的 (美中貿易) 協議，而且中國重點擺向打長期貿易戰。閱讀全文...