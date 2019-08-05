夏末秋初最要健脾袪濕！中醫師必推祛濕明星：薏仁水

文／早安健康編輯部

長夏：健脾袪濕

時序進入長夏， 天氣依然濕熱多雨， 外界濕邪易影響人體健康； 而長夏的特點在於陽氣從極盛轉為閉藏，因為陽氣在人體內扮演推動器官功能的作用，可想見這時人體新陳代謝也會隨之減緩，濕氣代謝不掉，容易疲倦沉重、沒食慾、虛胖水腫，累積成痰濕還可能引起三高等疾病。

也因此從中醫觀點來看，長夏的養生重點在於祛濕，而祛濕一定要同時健脾！中醫認為「脾主運化」，也就是說，脾的功能在於將消化食物得到的水分與營養，輸送到全身各個器官進行利用，健脾能讓資源都去到該去的地方、發揮應盡的作用，防止體內繼續堆積濕氣，否則要是脾虛了，再怎麼努力排濕氣，體內還是有源源不絕的濕氣產生，等於是白忙一場。

行動上：這時期多雨水，濕氣重，溫度高，加上天暑地濕，應注意不要在濕地久停、坐臥，也不要淋到雨。運動發汗能幫助排濕氣，建議每周運動 3 次、每次 30 分鐘、心跳達 130 下最佳。

飲食上：盡量避免吃冰品、冰飲、油炸食物、甜點、麻辣鍋、喝酒等會造成脾胃負擔的食物，餐餐控制在七分飽，就能避免脾胃虛寒、大飽傷脾；多喝溫開水活化內臟、促進體內循環，多吃屬脾的黃色當令蔬果，如香蕉、鳳梨、木瓜、地瓜、小米、玉米等，都能養出好脾胃。

至於排濕，中醫師必推的明星食材就是健脾祛濕、利尿消腫的薏仁，加水煮成薏仁水即可飲用；如果覺得一成不變，路志正中醫師建議加上清熱解暑的綠茶一起沖泡，別有一番風味。

長夏是第 5 個季節？

夏末秋初的這段時間，中醫稱為「長夏」，意指夏季的延伸，同樣出自古籍《黃帝內經》，具體時間依各家解釋有所不同，較常見的說法是以夏天結束前最後一個節氣「大暑」（7 月 23 至 24 日之間），加上秋天開頭的「立秋」（8 月 7 至 9 日之間）、「處暑」（8 月 22 至 23 之間）。

大暑養生術

大暑（7 月 22 至 24 日之間）是夏末最後的節氣，高溫且常有午後雷陣雨，濕熱難耐，應避免為消暑貪吃冰品或涼飲而傷脾。也因為陽氣正盛，是祛除寒濕、冬病夏治的好時機。除了做好防曬，流汗可降低身體溫度，冷氣不要開太強，食慾不振可補充清熱解毒的退火食品如西瓜。

三伏貼，就是最為人所知的冬病夏治療法之一，將帶有熱性的藥餅直接貼敷於穴位，經由中藥熱性刺激、滲透進穴道，扶助正氣，調理過敏等症狀，達到治病防病的效果。

立秋養生術

立秋（8 月 7 至 9 日之間）意指秋天來臨，但事實上這時尚未到秋高氣爽的時節，反而是盛夏餘熱加上秋陽肆虐，也就是俗稱的「秋老虎」。

隨著氣候逐漸乾燥，需要多補充水分幫助抗秋燥，也可多多食用富含水分及微量元素的當季蔬果，以改善皮膚乾癢、口乾舌燥甚至是便祕等情形。注意不要過度保暖，讓身體適應環境氣溫等變化，免疫力才能維持平衡。

處暑養生術

處暑（8 月 22 至 23 日之間）來臨，代表一年之中最炎熱的三伏天終於結束，暑氣到此為止，接下來日夜溫差逐漸拉大，進入容易生病感冒的時期。處暑的養生重點在於補充水分，也可以吃一些清熱安神的食物，例如百合銀耳蓮子湯，幫助季節變化時期的身心調養。

平時代謝不好的人，可能會出現秋乏的症狀，由於濕氣仍然殘留在體內或空氣中，濕氣若不排出就會導致腫脹，體內排毒功能也會減弱，此時透過拍打位於膝窩中央的委中穴，毒素與濕氣就能排出體外，身體也會越來越有精神。

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

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