一天一招通氣血！「牛面式」鬆肩頸、消除疲勞腰痛

文／早安健康編輯部

暢通氣血

身體不僵硬， 免疫力就無往不利！

現代人經常需要長時間維持相同姿勢， 久坐或者是久站，生活中缺乏運動又充滿壓力，幾乎讓每個人都處於肌肉僵硬、全身氣血不順暢的狀態。

如此一來不僅代謝下降，吃下肚的養分與吸進體內的氧氣也難以輸送到全身的各個角落，導致整個人容易昏昏沉沉，疲勞不易消除，經常全身痠痛，還會動不動就生病，以至於免疫系統得不到足夠的後勤補給，還得疲於奔命。

5 個提案，從此氣血不卡卡

符合理想的健康身體，應當是柔軟有彈性，能夠幫助全身氣血循環而不是造成阻礙，日本專業肌力與體能訓練師坂詰真二也指出，相對於筋骨僵硬的人，柔軟度高的人活動時消耗的能量較少，持久力當然也比較高，伸展筋骨還能強心肺，讓身體更有效地運用能量，好處多多。

想改善氣血不通暢，可以從頭跟腳這兩個部位著手，每隔半小時左右起身動一動，或做簡單的頭頂按摩，都能活化因長時間固定姿勢而滯流的血液，增進全身氣血循環。當你感到疲勞不適，或者不方便起身活動，不妨試試看敲敲指間刺激經絡穴道、平衡自律神經，祛病也養生。

若有機會更推薦多到戶外走走，走路是最簡單的調理氣血運動，正確走路不傷關節，還能增加血液中的含氧量，鳥語花香也有助於平衡自律神經。如果真的沒有時間，也沒有關係，每天花幾分鐘練習瑜伽當中的牛面式，也可以得到不錯的效果！

牛面式，一招通氣血

若想要一天一招就做到暢通全身氣血、打造柔軟不生病的體質，日本瑜伽講師柳生直子建議，平時可以練習能夠活絡全身、調整身心狀態的瑜伽動作牛面式（Cow Face Pose），牛面式可提高髖關節和肩膀的柔軟度，鬆開肩膀周圍僵硬的肌肉，促進血液循環、提高代謝，還有消除全身的疲勞、肩頸僵硬、坐骨神經痛、輕微腰痛與虛寒等作用。

柳生直子也特別提醒，雖然牛面式對身體有許多好處，不過對初學者來說，牛面式同時也是比較困難的動作，不需要太過勉強，將腳與手的動作分開進行也沒有關係，就算多花一點時間，在不受傷的前提下，確實完成動作比較重要。

STEP 1

將左腳疊坐在右腳上，讓腳指甲貼向地面。盡量讓右邊屁股不要離開地面，屁股周邊保持放鬆。

STEP 2

伸展背部，舉起右手彎曲手肘，左手由下方握住右手，維持雙手在背後交握的姿勢做 5 次深呼吸，放鬆。

如果雙手在背後無法交握，可先使用皮帶輔助，雙手抓著皮帶保持姿勢。感到疼痛時不要勉強繼續，可稍微放鬆動作，調整呼吸。如果髖關節和膝蓋會痛，可在臀部下方的地板墊毛巾或坐墊。

來源：《早安健康》 2019 年 8 月

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