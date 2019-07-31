〈財報〉蘋果Q3獲利優於預期 穿戴設備與服務部門強勁 盤後漲逾4%

蘋果 (AAPL-US) 週二 (30 日) 公布 6 月止的一季財報，其獲利高於預期，且營收在經過連續 2 季下滑後，終於轉為成長，激勵盤後股價漲逾 4%。蘋果還宣布了派發每股 0.77 美元的現金股利。

蘋果第三季財報強勁且打敗分析師預期，意味著今年下半年蘋果產品的需求逐漸穩定。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，「我們很興奮能報告季度返回成長，這也是創紀錄的第三季營收，我們有史以來最好的一次。」

「服務部門很棒的一季、穿戴設備表現令人難以置信的一季，iPhone 也有重大進展，以及與上一季相比，在中國有非常成功的重大進展。」

蘋果表示，當季已經支出 170 億美元以上執行近 8800 萬股庫藏股，也派發了 36 億美元股利和等值品。

財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS：年減 7% 至 2.18 美元 vs. 2.10 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 1% 至 538 億美元 vs. 533.9 億美元 (Refinitiv 共識預期)

iPhone 營收：年減 12% 至 259.9 億美元 vs. 263.1 億美元 (FactSet 估計)

服務營收 (包含訂閱、App Store 費用和其他線上服務) ：年增 13% 至 114.6 億美元 vs. 116.1 億美元 (FactSet 估計)

服務利潤率：64％以上

Q4 財測

營收範圍：610 億美元至 640 億美元 vs. 609.8 億美元 (Refinitiv 共識預期)

Wedbush 分析師 Dan Ives 報告指出，「我們認為，此回財報重點和投資者焦點將是強勁的 9 月季度財測範圍，營收總額達 610 億美元至 640 億美元，而華爾街只估計 609 億美元。」

強勁的可穿戴設備和服務部門

Mac 和可穿戴部門表現強勁，抵銷了 iPhone 營收略低於預期的負面衝擊。iPhone 在蘋果總營收中占比 48.3%，為 2012 年以來首次比例未過半。

蘋果的可穿戴部門包括：Apple Watch、AirPods 和 Beats 耳機。蘋果財務長 Luca Maestri 表示，該產品類別正以成長率 50% 以上「加速」。

庫克表示，蘋果計畫今年下半年將有數款新產品隆重推出。

服務部門成長率 13%，雖略低於分析師預期，但庫克表示，如果扣除一些法律訴訟的費用以及匯率影響後，服務產品類別的成長率達 18%。

庫克指出服務部門利率率超過 64%，這對蘋果獲利做出了貢獻，整體服務部門營收也創下記錄高點。

「我們強大的服務表現基礎廣泛，在 AppleCare、音樂、雲端服務和 App Store 業務都創下史上記錄高點，且 App Store 第三季營收還創下新高紀錄。」

他表示，如果將可穿戴設備和服務部門產品加總在一起，就接近了一家「未來 50 強 (Fortune 50)」企業，凸顯蘋果非 iPhone 產品線仍然非常龐大，即使仍不像 iPhone 那麼龐大。

根據蘋果，iPhone 導入基礎也創史上高點，但蘋果沒有公布具體數據。今年 1 月時蘋果稱現有 9 億支 iPhone 使用中。

關鍵中國市場

蘋果在中國的表現也優於預期，中國市場是去年同期蘋果財報令人失望的主要因素。

大中華地區 (含港台) 營收 96.1 億美元。庫克表示，蘋果在中國大陸返回成長。(前一季大中華地區營收下降 22%、中國地區僅下降 4%)

庫克對媒體表示，中國的增值稅 (VAT) 下降是一大助力，而且也沒有跡象顯示中國消費者對蘋果產品進行民族主義的抵制行動。

「VAT 稅率自 16% 下降至 13%，這顯然是很大的幫助，我們採取了一些價格行動，也是很大的幫助。我們引進舊換新和貸款方式，也是很大幫助。更主觀的說，(中美) 兩國開始會談，總好過兩邊對峙。」