川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

【文 / 陳宗逸】

美國國務院在 7 月 8 日,以迅雷不及掩耳的速度,公佈川普政府任內至今,額度最高、規模最大的對台軍售,這個包裹包括 20 億美元的 M1A2T 型主戰坦克 108 輛、以及其附屬的後勤、車輛與彈藥等項,和 2 億美元的刺針(Stinger)肩射式防空飛彈 250 枚,以及 180 組可重複使用的飛彈發射器。

軍售清單 非關台灣

這筆軍售來得非常突然,也跌破台美政治圈眼鏡。原本,台灣政府在今年初就開始針對此案不斷暗示,細密炒作,讓坊間認為今年 4 月底「就會有好消息」。由於主戰坦克與台海軍備競賽的關係小、也非攻擊性武器,故批准可能性高。但隨著時間演變,希望逐漸落空,「坦克到台灣」的「喜訊」少人再提。

最主要的原因,在今年 4 月至 6 月這段期間,美國川普內閣發生嚴重歧異。由於美中貿易戰,白宫內部鬥爭激烈,以國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和國家安全顧問波頓(John Bolton)為首的鷹派,主張應該立即對台軍售,給予中國大陸顏色。而主張鴿派的以美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)和商務部長羅斯(Wilbur Ross)為代表,認為川普在總統第一次任期結束前解決美中貿易戰,對其連任選情有正面影響。

雙方的拉扯,在 6 月底 G20 川習高峰會達到高潮。《華爾街日報》當時就刊登了川普內閣鬥爭內幕,並且斷言白宮將因此而「暫停對台軍售」。在 6 月底至 7 月初這段時間,「暫停對台軍售」幾乎是主流看法,但美中貿易戰的這張「台灣牌」,為何會在 7 月 8 日爆出冷門出手?

川普內閣 嚴重內哄

根據《華盛頓時報》專門報導美國國防部五角大廈內幕的專欄《五角圈內》(Inside the Ring)在 7 月 10 日的分析,可以瞧出端倪。該專欄分析川普在 7 月 3 日,因為一群百來位「親中派」前官僚與學者專家、包括前國務院東亞與太平洋區域助卿董雲裳(Susan Thornton)在內者,提出了反川普外交政策的公開信,惹得川普大怒,正準備清算這些官員的「背叛」。這封標題為《中國不是敵人》(China is not an enemy)的信件,於華府政治圈鬧得沸沸揚揚。G20 峰會後,美中兩國領袖看似和平共處、想要解決問題,但數日後,川普即發表言論(咸認受此公開信影響),認為中方並未實質地從根本問題中改善貿易衝突,僅僅在應付美國。故此,對台軍售這張「台灣牌」就這麼亮出手了。

攤開這份軍購清單,讓人觸目驚心。台灣軍方官員私下坦言:「想不到美國肯賣這麼先進的主戰坦克。」台灣方面準備不周,體現在 2018 年通過採購主戰坦克的「銳捷專案」機密預算,僅編列新台幣 400 億(約 13 億美元)而已。台灣軍方苦求 M1 坦克 8 年,由於美方一直沒有庫存車、整新車的數額,且生產線已停止,故台軍方認為,美國會依照售予伊拉克等國的 M1A1/A2,單價約 600 萬美元的價格,為台灣弄到一批二手整新品坦克。想不到清單出來之後,直接跌破台灣軍方、國安高層眼鏡。

高昂價格 台軍吃驚

原本台灣軍方「銳捷專案」編列的 400 億中,分配 300 億購買 108 輛 M1A2 主戰坦克。因為從伊拉克陸軍在 2017 年採購美軍整新二手 M1A1/A2 型坦克的單價 600 萬美元經驗、加上台灣需求的新式防護裝置、觀瞄系統和後勤等加購配備,以及美國海外軍售管道(FMS)的手續費等,台灣評估一輛 M1A2 坦克的整新車「全配」,估價約 900 萬美元,這也是科威特在 2017 年購買美軍二手 M1A2 整新車的單價 1,500 萬的「土豪級配備」的中間數值,台灣因此編列約 900 萬美元單價的坦克購買預算。

但從美國國防部國防安全合作署公佈的售台坦克清單看,台灣採購的並非伊拉克、科威特的「二手整新車」,而是全新庫存車(製造完即封存,沒有使用過,作為預備車輛使用),並且改良成和美國陸軍在 2017 年才開始研發配備一樣的最新 M1A2C 構型坦克,因為沒有加裝禁止出口的「貧鈾」(Depleted uranium)裝甲,改採跟伊拉克、科威特採購一樣的「碳化鎢」(Tungsten carbide)裝甲,防護效果低一點,但價格一樣昂貴。

評估一輛 M1A2 坦克的新車單價,從 1999 年美國財政年度的 M1A2 新車單價(美軍最後一次採購全新車的財政年度)估算,加上歷年通貨膨脹,新車不到 900 萬美元一輛。另一個參考值,則是美國國會在 2018 年批准美國陸軍將 135 輛 M1A2 升級成最新 C 構型的費用,升級一輛要價 1,134 萬美元。而在 2018 年底,美國批准將科威特 218 輛 M1A2 坦克,升級為最新 C 構型,單價升級費用 850 萬美元。故此推斷,台灣獲得的 M1A2C/T 構型坦克,單價不會少於 1,600 萬美元,如果加上後勤、補給、訓練等一連串費用,單價將超過 2,000 萬美元,費用其實頗為驚人。

拿這個價格求證台灣軍方與國防部等各單位,沒有一個單位與預算編列幕僚,願意證實這個高價。但是,即將在 9 月份開議的立法院會期,坦克的單價與總體預算,一定會出爐,目前 M1A2T 的單價究竟多少錢?就如同 F-16V 的單價一樣,是台灣軍方「說不出口的祕密」。可以肯定的是,台灣今年國防預算將超過歷年標準,達到 3,600 億新台幣的史上新高。

地表最強 也是最貴

就目前世界上先進的主戰坦克車行列來看,日本陸上自衛隊的 10 式主戰坦克,2010 年出廠時以 1,500 萬美元單價,榮獲「地表最貴主戰車」頭銜。但經過這幾年來陸上自衛隊不斷逐年批量採購,單價在 2014 年已經下滑到 850 萬美元。而南韓最新研發成功的 K2 黑豹式主力坦克,經過昂貴研發過程,量產單價也約僅 850 萬美元而已。

全球使用最廣的德國豹 2 型坦克,買家眾多,2007 年,德國出口給印尼的豹 2A6 型二手整新車,單價不到 600 萬美元,這已經是頂級車款,北歐各國都用同級品。而法國號稱最昂貴的 AMX-56 雷克勒(Leclerc)主戰坦克,當年僅有富裕的阿拉伯聯合大公國用得起,2016 年的報價是 400 萬美元一輛,這型坦克亦曾是台灣陸軍的選項。

另一方面,相較大陸解放軍最先進的 99A 型坦克,一輛單價則只需 190 萬美元,俄羅斯最強的外銷坦克 T90MS 最新構型,2016 年時價為 450 萬,且這已經是給印度陸軍特有獨家最強規格的等級。再就俄羅斯陸軍自己將要採用的先進 T-14 阿瑪塔(Armata)無人遙控炮塔坦克來看,單價也僅 370 萬美元,至今俄羅斯僅有能力購買 20 輛新車。

故此,台灣是目前全球花最多錢購買主戰坦克的地區,所採購的 M1A2T 為地表最貴坦克,並非浪得虛名。但是,價格並非一切。M1A2T 的到來,能為台灣陸軍傳統死板的坦克戰術,帶來更新的作戰概念,對於台灣軍隊的士氣也有重大貢獻。而從這次破天荒的軍售案來看,台灣對美軍購的格局,還是逃脫不了美、中關係的競合格局,甚至成了美國政府內派系鬥爭的資本。台灣自己究竟需要多少火力?能夠出得起多少價格、多少資源來防衛台灣?從這次糊里糊塗買了「地表最貴坦克」一事,台灣政府的決策能力,顯然大有問題。

來源:《多維 TW》月刊 045 期

