不是只有拉麵、壽司！日本老牌元氣集團來台 要用26年長照經驗搶「銀髮財」

文 / 勵心如

從台南高鐵站開車約 20 分鐘後，隨即抵達仁德區，一家外頭印上「清爽逸風」的品牌、約七十坪大小的日間照護中心，今年五月開始營運。

這裡是日本長照集團「元氣集團」的台灣版圖起點，雖然元氣集團在台規模還小，但在距離約 2000 公里、高齡化比率世界排名第 1 的日本，元氣集團布局長照領域已達 26 年，是日本最老牌的長照集團之一。

專注長照領域

延伸至醫院、學校

2015 年，元氣集團在台成立「台灣善合」，除了今年 5 月營運的日照設施外，加上去年底開始的居家照護服務，現已服務 50 多個家庭。

今年 3 月，元氣集團還宣布，旗下善友控股預計在 2021 年於台灣 IPO（首次公開發行）。

最早元氣集團的創辦人神成裕創立的是臨床檢驗公司，1993 年為了回饋地方，決定在公司起源地日本埼玉縣打造集團的第一家長照機構，這時間，比日本長照保險上路還早七年。當時，目的是做公益、而非做生意，沒想到照護需求遠超過預期，「50 個床位，很快就全滿。」89 年就加入元氣集團的善友控股董事新井祥典說。

無心插柳柳成蔭，現在元氣集團在日本有 80 多家長照機構，共 4000 多個床位；6 個醫療法人，共 1000 多個醫院床數，其中一個是美容整形外科和牙醫；以及 6 個教育事業的學校法人，地域也從埼玉縣跨到東京、靜岡、京都等其他區域，「連鎖的量較大、強調對人的溫暖，本質上做得不錯。」熟悉日本長照產業，在台灣興建銀髮安養共生宅的合勤建設總經理李柏憲評論。他觀察，元氣有自己的醫療體系，需要醫護介入比較高的中重症部分是其強項。

「集團（包括醫院、學校）7000 多名員工，其中 5000 多名是有證照的照護員；連同兼職人員有 300 多位護理師。」新井祥典說。他強調，元氣集團除了專注在長照領域之外，也有特別的核心理念，就是希望提供的服務能讓使用者像回到家裡一樣溫暖。

2009 年開始，每年元氣集團都會出版一本小冊子，蒐集員工與長者、家屬互動的故事，或分享長者寫的感謝函，放在集團設施內供人閱覽。去年是蒐集故事成冊的第 10 年，集團把這 10 年的冊子出版成一本書，名為「幸福的手紙」，在日本書店販售，「希望大家看到後，對長者更有同理心。」新井祥典說。

併購日本同業

進軍海外穩健擴張

「台灣長照市場這 2、3 年開始受重視，高齡化比率也超過 14％，但是長照領域還沒出現領頭羊。」台灣善合總經理葉晉良說，日本比台灣更早進入高齡化社會，但台灣人口老化速度將加快，位居亞洲前列。

根據善友從政府公開數據等管道整理的資料顯示，截至去年，台灣長照需求人數約 43.5 萬人，但目前各長照總床位僅 11.6 萬床，供給遠小於需求。

也正因為如此，善友打算藉由在台上市、建立知名度，吸引照護相關人才，布局台灣長照市場，未來還要進一步將台灣作為進軍中國、東南亞的據點。

來源：《今周刊》 1180 期

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