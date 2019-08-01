台灣風格的利率曲線倒掛 苦了長期投資者與短期資金需求者

【彭博】-- 隨著美國聯儲會啟動十年來首次降息，但台灣料仍採行穩字訣之下，本地利率曲線所折射出的貨幣政策及財政政策之間的不協調，或將更形突顯。

聯儲會昨天宣佈降息 25 個基點並提前結束縮表，不過主席鮑威爾暗示貨幣政策並不是就此開啟寬鬆週期。觀察台灣央行自金融危機期間跟隨美國數次緊急降息後，利率政策已不再亦步亦趨，在美國這回採取「鷹派降息」後，台灣料更將延續 2016 年以來維持不動的作法。

「從這次鮑威爾談話來看，他是被迫降息、心不干情不願的，」農業金庫債券交易主管 Stanford Chen 在電話採訪中表示。「美國這次降息周期可能斷斷續續、不會是連續性，因此台灣今年不會降息，明年就再看國際情勢。」他並指出，央行總裁楊金龍之前已一直在談低利率的無效性，呼籲應該同時透過財政政策、鼓勵企業加薪等方式來刺激經濟。

回顧過去十餘年來台、美利率政策逐漸不同調，台灣指標重貼現率僅五次調升與四次調降，更多時間是保持水平不動，與銀行體系更息息相關的公開市場操作利率連帶著自 2016 年以來已有三年的時間未曾調整。然而財政部門對於舉債也顯保守，貨幣與財政決策各有考量之下，造成目前銀行法定準備金的利息收入都可能高於公債的現象。

倒掛

央行總裁楊金龍近來頻頻表示進一步降息的效果已到極限，反過來細數台灣還有約 1.4 兆元台幣的舉債空間，但這個數字卻也正是財政部近年來致力於減債的政績所在。

隨著公債愈發愈少，龐大超額儲蓄追逐有限籌碼、再加上美債的牽引，台灣 10 年期指標公債殖利率近來幾度跌破 0.65%、逼近歷史低點，與位於約 0.55% 的五年券相差僅約 10 基點，創 2008 年以來最窄。

長短率之間也在今年出現特殊的倒掛現象，目前銀行應提存準備金在央行乙戶有一部份能收到的利息為 0.82%，遠高於投資 10 年期公債。此外，銀行間為消化游資向央行申購 28 天期存單的利息收益 0.59%，都相較五年期公債稍稍肥美一點。

也因為著眼這來自央行的間接利息收入補貼下，各家資金調度人員平時最掛心的一件事就是：老大會不會砍我的存單？

暫時無解

短率偏高的現象讓貨幣市場參與者在資金波動加大時曝險更劇。台灣貨幣市場每年年中例行的緊俏時節在今年顯得特別嚴重且久，從 5 月下旬一直延續至 7 月還沒完全復元，期間甚至迫使一些銀行罕見提前解約央行存單來救急，央行 2 年期存單標售利率最近連續兩個月都出現高過五年期公債的倒掛現象。

元大投顧首席經濟分析師陳森林指出，在基本預期 FOMC 這輪周期只會降息兩次的前提下，央行重貼現率到明年底持續不動的機率是高的，央行料也會繼續以目前的存單利率補貼銀行、維繫退休族等民眾的定存收入的機制。

再加上國際資金進進出出更為快速的全球環境下，他認為台灣短期利率將會相對起伏更大，在利率短端有資金頻繁調度需求者便可能要付出代價，例如近幾個月有券商發行約 30 天期短票的籌資成本高達 0.8% 以上。

在曲線另一端則是對有中長期投資需求者不利，特別是壽險業。陳森林表示，雖然就媒體已披露的總預算資訊與前瞻建設計劃來看，明年度有可能增加公債發行，但實際情況與殖利率能有多少上漲空間仍待觀察，壽險的資金勢必還是得往海外尋找投資標的。

「壽險業者資金去化到底要去哪裡？國外利率也降了，台灣又沒有新增籌碼，反而逼他們往深水區跑，面臨更大風險，」陳森林稱。