〈Fed降息〉量化寬鬆週期序幕？法人：此次僅是保險之舉

美國聯準會今 (1) 日凌晨宣布降息 25 個基本點，為聯準會時隔 10 年後再度降息，法人認為，此次降息是因應景氣可能趨緩的「保險之舉」，並非寬鬆週期的起點，聯準會將持續觀察經濟數據表現，再決定下半年是否繼續降息。

聯準會一如市場預期，宣布降息一碼，但值得注意的是，此次降息並未獲得公開市場委員會全部官員支持，透露市場也正在觀望聯準會下一步利率變化。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧分析，聯準會會後聲明與記者會問答表示，「全球經濟遭遇的下檔逆風」、「支撐經濟持續擴張」及「通貨膨脹走勢離目標仍遠」是本次「預防性降息」的主要理由。

林雅慧指出，美中貿易戰引發的下檔風險對信心面影響已明顯拖累企業前景，但目前美國就業市場和消費者相關數據仍相對持穩，預期聯準會將持續關注數據面的變化。

滙豐中華投信表示，聯準會降息主要是擔憂全球經濟增長放緩與製造業疲弱等現象，但基於美國經濟表現仍相對穩健，預期聯準會可能維持利率政策不變一段時間，這段期間美國當局將持續評估貿易戰局勢變化與通膨能否復甦。

富達國際東北亞分銷業務投資策略師陳宇昕表示，本次降息應視為週期中的調整，就像 1995 年到 1996 年期間，聯準會在七個月內降息三次，成功延長經濟上行週期。



陳宇昕分析，預期聯準會將繼續觀察經濟數據表現，如果經濟數據未來數個月內沒有大幅改善，聯準會極可能比照 1995 年、1996 年期間的調整方向繼續息，避免景氣陷入衰退。

渣打研究團隊也認為，聯準會本次的預防性降息，下半年可能還有一次降息機會，不過如果經濟數據回溫，聯準會可能無須急著採取更多行動。