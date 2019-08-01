〈財報〉 TDK收益安定、盤中一度大漲逾9%！

日本電子零組件大廠 TDK(6762-JP)，在週三 (31 日) 盤後，公布了最新一季財報。2019 年 4 - 6 月的合併營業利益較去年同期減少 1.6% 至 250 億日圓。汽車及產業機器所使用的電子零件，在銷售狀況方面差強人意。

(圖片：Investing.com)

市場人士認為，「即使外部環境颳起逆風，主力事業仍把持著，出現了安定的收益。在電子零件類股的推薦核心個股當中，作出了買進判斷」。

關鍵數據：

銷售額年減 1.8% 至 3368 億日圓。

營業利益年減 1.6% 至 250 億日圓，營業利益率 7.4%。

純益年減 3.7% 至 156 億日圓。

在 ICT 市場的銷售表現優於預期，較去前同期出現增長。另外隨著智慧型手機的電池銷售擴張，也帶動了公司收益。

中國市場由於汽車及產業機器的需求環境惡化，表現低於預期，銷售額也遜於去年同期。

被動元件方面，出現減收減益。感測器應用產品也由於車用市場的銷售低迷，同樣有減收減益的現象。

各主要部門表現：

被動元件銷售額年減 12.8% 至 983 億日圓，營益年減 26.4% 至 103 億日圓。

感測器應用產品銷售額年減 4.2% 至 181 億日圓，出現 70 億日圓的營業損失。

磁性應用產品銷售額年減 21.3% 至 555 億日圓，營益年減 5.7% 至 33 億日圓。

能源應用產品銷售額年增 15% 至 1445 億日圓，營益年增 26.2% 至 265 億日圓。

財測：

2020 財年 (截至 3 月底)