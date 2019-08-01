樂天打造全球首個5G雲端原生行動網路 預計2020年6月推出

日本電子商務龍頭樂天集團 (Rakuten) 執行長三木谷浩史 (Hiroshi Mikitani) 今 (1 日) 表示，將打造全球首個「端對端、完全虛擬化的雲端原生行動網路」，預計 2020 年 6 月前正式推出 5G 網路服務。

2018 年 4 月，樂天集團正式獲得日本政府許可，以「樂天行動」進入日本行動通訊市場，並投資 6000 億日圓部署 4G 行動網路建設。

傳統行動網路基礎建設的布建，往往需要耗費可觀成本。相較於其他競爭對手已有一定的網路基礎設施，樂天在行動網路設施的建置上可說是從零開始。

執行長三木谷浩史今日在 Rakuten Optimism 2019 受訪表示，樂天將在日本部署行動邊緣運算 (Mobile Edge Computing, MEC)，屆時會擁有 4000 個邊緣伺服器，幫助改善網路效率及減少網路延遲。

相較於傳統網路基礎建設需要在硬體上耗費大量成本，三木谷浩史稱其產品將會是全球首個「端對端、完全虛擬化的雲端原生行動網路」。也就是說，未來僅須透過軟體及雲端運算來鋪設網路，同時能達到快速升級，並有效節省大量成本。

三木谷浩史表示，這將徹底改變網路平台，將網路建置屬性由硬體轉移至軟體，使行動網路建設變得更加靈活、更具延展性。