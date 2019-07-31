慧榮上半年EPS 0.95元 下半年將逐季成長

FLASH 控制 IC 廠慧榮 (SIMO-US) 今 (31) 日公布第 2 季財報，稅後純益 1860 萬美元，季增 23.67%，年減 44.08%，每股純益 0.52 美元；上半年稅後純益 3.36 億元，年減 43.46%，每股純益 0.95 元。慧榮估第 3 季營收季增 10-15%，毛利率介於 48-50% 間，看好下半年營收將逐季成長。

慧榮第 2 季合併營收 9428 萬美元，季增 6.07%，年減 27.8%，毛利率 51.5%，季增 1.3 個百分點，年增 4.2 個百分點，營益率 18.4%，季增 0.4 個百分點，年減 8.8 個百分點；稅後純益 1860 萬美元，季增 23.67%，年減 44.08%，每股純益 0.52 美元。

慧榮上半年合併營收 1.83 億美元，年減 27.6%，毛利率 50.9%，年增 3.2 個百分點，營益率 18.2%，年減 7.4 個百分點；稅後純益 3.36 億元，年減 43.46%，每股純益 0.95 元。

慧榮第 2 季 SSD 控制晶片營收季增 15%，eMMC/UFS 控制晶片營收季增 2 成，SSD 解決方案季減 4 成，且受惠控制晶片營收比重增加，帶動毛利率表現攀揚。慧榮預估，第 3 季營收季增率將達 10-15%，毛利率介於 48-50% 間。

慧榮總經理苟嘉章表示，第 2 季 SSD 及 eMMC/UFS 控制晶片營收，超乎預期大幅成長；SSD 控制晶片方面，儘管模組廠出貨不如預期，但 NAND 大廠客戶所帶來營收卻大幅成長 3 成；eMMC/UFS 控制晶片營收也高於預期。

展望下半年，苟嘉章預期，營收將逐季成長，全年 SSD 控制晶片的出貨量，將有大幅度成長，eMMC 控制晶片營收也可望逐季增溫。雖然寶存科技 SSD 解決方案全年營收不如預期，但已開始供貨中國前三大互聯網公司其中 2 家，達到重要里程碑，在 Client SSD 控制晶片市佔率持續提升，將為明年營運帶來成長動能，SSD 解決方案營收也將逐步回溫。

