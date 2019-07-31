泰國央行促泰銖7月下挫 分析師：基本面看漲 年底前會再升

據《彭博》報導，在泰國央行採取行動之後，泰銖近期由高點滑落，但分析人士認為，泰銖疲軟可能只是短暫現象。

在泰銖攀至 6 年高點之後，泰國央行本月採取措施，遏制短期資金流入。相關措施幫助泰銖在 7 月走貶，成為新興市場中表現僅優於韓元的最差貨幣。

在第 2 季於彭博排名泰銖預測最準的分析師、豐業銀行駐新加坡外匯策略師 Qi Gao 表示，雖然市場擔心壓抑泰銖的諸多措施，但中期來看，泰國穩健的經濟基本面，將有助於全球寬鬆周期與負利率之下，吸引資金流入。

Gao 預測，未來幾周泰銖可能下跌超過 2%，至 31.5 兌 1 美元，但年底前可能會重回 31 關卡。週二曼谷下午時段，泰銖交易價格為 1 美元兌 30.823 泰銖。

自今年以來，泰銖兌美元仍上漲超過 5%，過去 1 年，上漲幅度更達到近 8%。

穆迪 (Moody's Investors Service) 與惠譽 (Fitch Ratings) 兩大評級公司，本月均上調泰國信評，由穩定升至正面，這使得央行抑制泰銖的努力變得更加複雜。

泰國今年吸引了 30 億美元的海外資金投入其股票和債券，而 2018 年的資金流出約為 6000 萬美元。泰國目前擁有經常帳盈餘及大量外匯存底，本月更升至創紀錄的 2180 億美元，成為提振泰銖的主因。

Krung Thai Bank Pcl 首席策略師 Jitipol Puksamatanan 表示，儘管央行可能會採取更多措施來抑制貨幣升值，但由於美國聯準會準降息，將削弱美元，助泰銖在年底前升值。

CIMB Bank 資金和市場研究區域負責人 Ray Choy 認為，泰銖下跌是買入的機會，主因是泰銖的基本面，隨著即將到來的美國降息以及泰銖的修正，泰銖有望在下跌後重新升值。

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