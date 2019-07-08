泰國央行：不歡迎熱錢短暫停留 目前無意調整政策

全球經濟不振，各國央行大多傾向寬鬆，不過泰國央行週一 (8 日) 表示，雖然預計今年泰國經濟成長將放緩，但目前沒有迅速調整貨幣政策的必要。

泰國央行總裁 Veerathai Santiprabhob 在清邁表示，泰國央行後續行動，仍將取決於經濟數據，目前情況來看，儘管今年成長預測由 3.8% 下調至 3.3%，但明年有望反彈回 3.7%，因而並不需要立即做出反應。

Veerathai 說，由於出口復甦，以及新政府預期的刺激政策，預計今年下半年表現良好。

泰國在去年 12 月升息 25 個基點之後，利率一直維持在 1.75% 不變，預定下次將在 8 月 7 日討論利率。

Veerathai 指出，與其他新興國家相比，泰國的政策利率相當低，而金融穩定的風險仍然存在。

泰國去年經濟成長 4.1%，為近 6 年最快，但在東協仍稍微落後。今年以來泰銖兌美元升值約 5.7%，堪稱亞洲表現最強的貨幣。

Veerathai 表示，央行對「熱錢」流入泰國並不高興，他認為，如果異常龐大的資本流入，使得泰銖超越經濟基本面，那麼央行將有所行動，央行不樂見資金在此短暫停留。

Veeratha 認為，泰國接下來的基準利率有可能向上，也可能下行，要看央行認為那一種政策最為合適。