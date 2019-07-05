泰銖漲太兇 泰國央行準備踩煞車 不排除打開降息大門

泰銖近一年來飆漲 8.3%，成為全球表現最好的貨幣，但正如美國政府認為強勢美元對美國不公平，泰國央行也開始為阻升泰銖預作準備。

泰國央行過去一周來加強口頭干預阻升泰幣，央行官員 Don Nakornth 表示，泰國央行擔心泰銖的飆漲失控，正在考慮進一步阻升泰銖，甚至不排除降息的可能性。

泰國享有經常帳盈餘，外匯儲備也來到歷史高檔區，因此向來被視為資金的避風港。過去一年來，泰銖兌美元上漲 8.3％，成為全球表現最好的貨幣，漲勢遠遠超越區域貨幣，但泰銖飆升卻使得以出口為導向的泰國經濟出現放緩。

泰銖兌美元近一年來大漲 8%，成為全球表現最好的貨幣。(來源：新浪財經)

泰國 Ayudhya Pcl 銀行分析師 Roong Sanguanruang 表示，目前泰國央行可以祭出阻升泰銖的手段為口頭干預、實體干預及密切監控外資的泰銖帳戶，但不太可能直接進行資本管制。

泰國央行先前為避免被美國貼上匯率操縱國的標籤，曾表示不會在貿易中尋求不公平的優勢；在美國財政部五月公布的外匯報告中，雖未將泰國列入外匯操縱國觀察名單中，但被列為主要貿易夥伴，意味著將對泰國貨幣政策進行觀察。

Don Nakornthab 表示，目前不確定泰國央行阻升泰銖會採取什麼樣的措施，但不排除收緊對外資的短期外匯交易限制。

在泰銖近一年大漲的背景下，泰國出口 (白線) 和經濟成長 (藍柱) 同步下滑。(圖：Bloomberg)

在面臨經濟疲軟和匯價走強下，六月泰國央行利率決議並未順應市場要求降息的呼聲，除維持基準利率 1.75% 不變外，並下修今年經濟成長率，由 3.8% 降至 3.3%。

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