無視川普 巴西副總統向中資招手：不會排除華為 歡迎創造就業機會

川普對華為 5G 避之唯恐不及，但巴西副總統 Hamilton Mourao 卻在此時遞出橄欖枝，歡迎遵守巴西規則的投資者前往巴西創造當地就業機會。

中國是巴西最大貿易夥伴，中國領導人習近平上個月走訪巴西，會晤了 Mourao，保持雙方友好關係。但去年競選活動時，巴西總統 Jair Bolsonaro 曾警告，中國正試圖「買下巴西」，但此後採取較務實的態度。

Mourao 受訪時表示，巴西的基礎建設阻礙了生產力，因此熱烈歡迎中國投資者來改善當地設施，只要遵守當地法規。

「中國企業總不會到這裡，還帶了 10 萬人來巴西工作吧。」

他補充，他尚未與中國討論任何特定的基礎設施項目，但他認為鐵路、公路和港口項目尚有中國投資者可發揮的空間。

至於如火如荼的中美貿易戰，Mourao 形容巴西的立場是「務實和靈活」，其決議以巴西利益為優先，不偏袒任何一方。

Mourao 提到，中國沒有對這樣的協議表達特別感興趣，但他認為科學和技術合作是兩國家潛在成長領域。

Mourao 還重申，巴西決不會將華為的 5G 網路系統排除在外，只要華為公平運作。

Mourao 上個月訪中會見華為執行長任正非時表示，「我已與華為執行長說得很清楚，我告訴他，他們必須讓我們相信，他們獲得的數據不會遭中國政府掌握。」