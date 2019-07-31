回溫？陸7月製造業PMI 49.7% 近3個月高點

中國統計局今 (31) 公布 7 月份中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 49.7%，預期 49.6%，前期 49.4%，雖然仍在衰退區間，但中國製造業景氣已有所回升。

圖: 中國統計局

從企業規模看，大型企業 PMI 為 50.7%，比前一個月高 0.8 個百分點，回升至擴張區間；中、小型企業 PMI 分別為 48.7% 和 48.2%，比前一個月分別下滑 0.4 和 0.1 個百分點，持續在臨界點之下，且衰退幅度擴大。

五大分類指數中：

生產指數為 52.1%，比前一個月回升 0.8 個百分點。

新訂單指數為 49.8%，比前一個月回升 0.2 個百分點。

原材料庫存指數為 48%，比前一個月下降 0.2 個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量減少。

從業人員指數為 47.1% ，比前一個月回升 0.2 個百分點。

供應商配送時間指數為 50.1% ，比前一個月下滑 0.1 個百分點。

7 月份，中國非製造業商務活動指數為 53.7% ，比前一個下滑 0.5 個百分點，仍保持在擴張區間，但創 8 個月新低。

圖: 中國統計局

五大分類指數中：

新訂單指數為 50.4%，比前一個月下滑 1.1 個百分點。

投入品價格指數為 52.9% ，比前一個月上升 1.4 個百分點。

銷售價格指數為 50.6%，比前一個月上升 0.9 個百分點。

從業人員指數為 48.7%，比前一個月上升 0.5 個百分點。

業務活動預期指數為 59.8% ，比前一個月下滑 0.8 個百分點。

7 月份，綜合 PMI 產出指數為 53.1%，比前一個月上升 0.1 個百分點，反映中國企業生產經營活動穩定擴張。

圖: 中國統計局

中國統計局官員表示，7 月份調查的 21 個製造業產業中，有 12 個產業的 PMI 處於擴張區間，比上個月增加 3 個，其中，計算機通信電子設備製造業位於 51% 以上，產業呈現較快速的擴張。

而製造業生產指數和新訂單指數均呈現近 4 個月以來首度回溫，特別是生產指數超出上半年均值 0.7 個百分點，顯示企業採購意願已有所增加。