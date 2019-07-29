陸初次揭外匯存底操盤績效 2005～2014年均報酬3.68%

中國外匯管理局公布最新外匯「年報」顯示，2005 年～2014 年的 10 年間外匯存底平均收益率為 3.68%。截至 2014 年底，中國外匯儲備中，美元比重達 58%，非美元比重 42%；同期，全球外匯存底中美元比重 65%，非美元比重 35%。

同時，在這份 2018 年年報中，中國匯管理局除了首度揭露外匯存底操作績效、貨幣結構外，並介紹外匯存底的投資理念、風險管理、全球化經營平台等情況。

內容顯示中國是全球最大的外匯存底持有國，截至 2019 年 6 月底，中國外匯存底規模為 3.12 兆美元。根據 IMF 2018 年統計，中國外匯存底規模佔全球外匯存底規模約 30%。

(資料來源: 中國外管局) 中國外匯存底情況 (單位: 億美元)

中國外匯管理局新聞發言人王春英指出，中國外匯存底始終以「安全、流動、保值增值」為目標，關鍵核心是維護國際收支平衡和匯率穩定、維護中國金融安全，實現長期、穩健的收益。

此外，中國黃金儲備量也不斷增加。從 2005 年至 2018 年底，中國黃金儲備規模從 600 噸上升至 1852 噸。目前，中國黃金儲備規模位居全球第六。而中國已成為世界第一大黃金生產國，同時也是黃金消費大國。

(資料來源: 中國外管局) 中國黃金儲備量情況 (單位: 噸)

針對中國加碼黃金儲備的主要原因，王春英表示，黃金儲備一直是全球外匯存底多元化組合的重要部分。黃金兼具金融和商品的多重屬性，有助於調節和改善外匯存底結構的風險收益特性。

從長期和戰略的角度出發，根據自身所需動態調整外匯存底組合配置，保障外匯存底的安全、流動和保值增值。

而中國金融期貨交易所認為，更加透明的外匯存底，有利於減少外界對中國外匯存底情況的誤解。市場可以根據例行揭露的外匯存底數據大致判斷出中國外匯存底變動因素，能準確了解外匯存底變動構成的原因。

