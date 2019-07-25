三星Galaxy Fold 9月亮相 帶旺台廠供應鏈

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2019年7月25號10點52分

三星今 (25) 日宣布，折疊手機 Galaxy Fold 已完成改良，包括改善螢幕頂部保護層、強化鉸鏈設計等，並將於 9 月亮相，市場點名軸承廠可望直接受惠，包括新日興 (3376-TW)、信錦 (1582-TW)、兆利 (3548-TW) 等，而在鏡頭數量增加下，大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等光學鏡頭廠也將受惠。

三星表示，全面評估產品設計進行改良，並實施測試，其中，Infinity Flex 螢幕頂部保護層已延伸至外邊框。

折疊裝置上也提供更高的保護性，包括鉸鏈頂部和底部，強化結構保護罩；Infinity Flex 螢幕下方新增金屬結構層；Galaxy Fold 鉸鏈設計與機身的間隙減少。

Galaxy Fold 將於 9 月亮相，法人看好，未來將有更多手機採折疊式設計，軸承樞紐可望直接受惠，相關概念股包括新日興、信錦、兆利等。

此外，Galaxy Fold 搭載 6 組攝影鏡頭，包含 4.6 吋螢幕上 1 組，7.6 吋 2 組，機身背面 3 組，鏡頭數量增加，也可帶旺台廠光學廠大立光、玉晶光等供應鏈，此外，散熱廠雙鴻 (3324-TW) 也是受惠台廠之一。