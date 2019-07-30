〈財報〉受匯損影響、任天堂純益減少46%！營益也遠低市場預期

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 在週二 (30 日)，公布了最新一季財報。在 2019 年 4 - 6 月的合併財報中，純益較去年同期減少 46% 至 166 億日圓。雖然在家用遊戲主機「Nintendo Switch」及相關遊戲軟體的銷量增加，並為任天堂帶來增收，但由於匯損的緣故，造成 120 億日圓的損失列帳。

(圖片：Investing.com)

關鍵數據：

銷售額年增 2% 至 1721 億日圓。

營業利益年減 10% 至 274 億日圓。

純益年減 46% 至 166 億日圓。

而 Refinitiv 所統計之 10 名分析師，在營業利益的預測平均值為 400 億日圓。與任天堂在財報上所公布的 274 億日圓，有著極大落差。

遊戲主機 Nintendo Switch 的銷售台數，較去年同期增加 13% 至 213 萬台。Switch 專用軟體的銷量年增 26% 至 2262 萬套。

攜帶型遊戲主機的「Nintendo 3DS」的銷售台數年減 45%，其專用軟體銷量年減 50%。

在 Nintendo Switch 方面的收益，無法填補 Nintendo 3DS 所造成的缺口，營業利益也因此減少了 1 成。

財測：

2020 年 3 月期的合併業績

銷售額預測年增 4% 至 1 兆 2500 億日圓。

純益預測年減 7% 至 1800 億日圓。

皆與先前預測維持相同。

而全年的 Nintendo Switch 主機銷售預測，仍維持先前的 1800 萬台。而在任天堂於 2017 年 3 月 3 日推出 Nintendo Switch 主機之後，截至目前為止已售出了 3690 萬台。而預定於 9 月上市的「Nintendo Switch Lite」主機，也可望遞補略顯疲態的 Nintendo 3DS 地位。