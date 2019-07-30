華為公布財報！上半年營收年增23% 看下半年海外市場仍具挑戰

成為美中貿易戰焦點的中國巨頭華為，今 (30 日) 公布上半年財報，上半年營收人民幣 4013 億元，年增 23.2%，利潤率為 8.7%。華為董事長梁華表示，今年 5 月之前維持高速成長，被列入「實體清單後」，也仍穩定成長。

華為上半年財報關鍵數據：

營收人民幣 4013 億元，年增 23.2%，利潤率為 8.7%。

運營商業務營收人民幣 1465 億元，企業業務 316 億元，消費者業務 2208 億元。

上半年智慧手機出貨達到 1.18 億支，年增 24%，上半年平板電腦年增 10%，PC 增長 3 倍，可穿戴設備增長 2 倍，雲服務生態使用者超過 5 億，獲得 50 份商用 5G 合約，全球基站發貨超過 15 萬個。

華為被列入美國實體名單後，對其海外銷售帶來了不確定性，梁華強調，華為頂住了壓力。

梁華表示，今年 5 月之前華為保持高速成長，在列入實體清單後，也維持慣性增長，展望未來，華為在求生存中謀求發展，繼續投資未來，計畫 2019 年研發投資人民幣 1200 億元。 ​

海外發展仍有挑戰性

對於下半年與美國供應鏈的合作，梁華指出，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復，因此下半年華為智慧手機在海外還是有挑戰性。不過他也強調，華為有能力發展自己的作業系統和生態。

梁華指出，在華為被列入實體清單之後，海外手機銷售確實有影響，目前已經恢復到禁令之前 80% 的水準，未來的手機合作是否能夠進行取決於美國政府。

在華為財報前，市場研究公司 Canalys 數據顯示，華為在今年第 2 季，於中國市場出貨 3730 萬支智慧手機，年增達 31%，並幫助其在中國的市占率，由 27.6%，增加到 38%。分析師認為，愛國主義推升了華為在中國的銷售情況。