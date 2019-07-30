〈純網銀放榜〉建置初期燒錢 估最快3-5年損平 金管會從七大面向強化監理

金管會今 (30) 日開放將來銀行、LINE Bank、樂天商銀 3 家純網銀全數過關，主委顧立雄表示，快則 8 個月 (也就是明年 4 月)，最慢 20 個月後就會看到台灣純網銀正式上線，且建置初期很燒錢，預估 3-5 年才會損益兩平，金管會也將從 7 大面向強化對純網銀的監理。

顧立雄表示，純網銀應於科技創新中兼顧風險控管，於多元開放下維持市場秩序，於發展利基時深耕普惠金融。金管會將督導純網銀落實申請設立時的相關承諾或規畫，包括大股東財務支援承諾等，就其 3 家申設資料來看，最快獲利者估第 3 年損益兩平，最晚估約 5 年，因此金管會對其大股東增資承諾也相當重視，且會持續與中央銀行交流合作，強化純網銀的監理，共同維持金融穩定。

針對純網銀的強化監理，金管會提出 7 大面向：

一、 流動性風險管理：純網銀應於金管會許可設立後即向中央存款保險公司申請參加存款保險，金管會將督導存保公司監控純網銀的存款總餘額、存款客戶利率分布等變化情形，並要求純網銀訂定緊急應變計畫。

二、 信用風險管理：因純網銀大量運用系統管理信用風險，應強化資訊正確性檢核，落實貸放前徵信審查與貸放後管理，並持續精進及校準信用評等系統的驗證程序及方法，以確保信用評等系統設計、流程與所有相關風險成分估計具正確性及一致性。

三、 作業風險管理：為加強資訊安全及個人資料保護，純網銀開業前，應經專業獨立機構依「金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法」及「金融機構提供行動裝置應用程式作業規範」完成檢測，並檢附至少 1 個月之模擬營業操作紀錄，且自評符合資訊安全、個人資料保護及作業委託他人處理等規範。應於開業後 1 年內，通過並取得資安標準 (如：ISO27001) 及個資保護標準 (如：BS10012、TPIPAS) 等認證。

四、 信譽風險管理：純網銀應建立不實或負面訊息的危機管理機制，包括密切注意主要社群或新聞媒體言論訊息，針對不實訊息即時澄清，負面訊息即時處理，並不定期辦理因應不實或負面訊息所致營運危機的模擬演練。

五、 落實公司治理：純網銀應形塑良好企業文化，強化董事會效能，並落實資訊揭露。純網銀與金融業大股東間應避免競業情形，董事、監察人及經理人亦應依「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」等規定，業務執行與兼職避免利益衝突。

六、 維持金融市場競爭秩序：純網銀的產品與服務，其定價須充分考量各項成本與合理利潤等，不應以不合理的定價妨礙金融市場秩序，以維健全經營。純網銀應由董事會通過定價的政策方針，並建立定價合理性的評估檢討機制，納入內部控制與內部稽核。

七、 消費者保護：純網銀應依金融服務業公平待客原則提供客戶服務，包括對於各項契約及交易的應告知事項，提供可靠有效的訊息傳遞或告知方式，並建立能迅速處理客戶糾紛的爭議處理機制。

顧立雄強調，獲許可設立的純網銀，後續應依相關規定流程，於辦妥公司設立登記，及完成資訊系統等各項準備作業後，檢具書件向金管會申請核發營業執照，始得開業。