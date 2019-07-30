〈台郡法說〉新增兩模組供貨項目 Q3備貨量將優去年同期

軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (30) 日召開線上法說，第 2 季財報優於市場預期，上半年稅後純益 3.55 億元，年減 9.4%，每股純益為 1.13 元，展望第 3 季，今年新增上天線、音源控制兩項產品線，且第 3 季高頻產品進入量產，有助獲利能力提升，展望第 3 季接單，台郡表示，備貨量將較去年同期成長個位數。

台郡表示，目前產品開發分兩大方向，包括高頻無線天線，即 5G 天線，此領域是新技術，著重不是細線路，而是新材料如何克服訊號傳輸耗損。

第 2 個領域則是 PCB 趨勢越來越精密，台郡指出，投資方向將朝細間距，可運用在面板、IC 載板，雙面板相關，隨著 5G 產品明年量產，超細線路產品也將加入。

台郡第 2 季營收為 46.55 億元，季增 7.2%，年減 6%，毛利率為 16.3%，季增 4.9 個百分點，年增 3.6 個百分點，稅後純益 2.4 億元，季增 1.08 倍，年增 64.4%，每股純益為 0.77 元。

台郡上半年營收 89.96 億元，年減 13.6%，毛利率為 13.9%，年增 0.1 個百分點，稅後純益為 3.55 億元，年減 9.4%，每股純益為 1.13 元。