〈穩懋法說〉受惠5G需求、客戶新機上市 Q3營收將季增3成

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總經理陳舜平表示，受惠亞洲客戶需求成長，第 2 季表現優於預期，展望本季，在 5G 需求、客戶新款智慧型手上市及基礎設備帶動，營收可望季增 3 成。

陳舜平表示，產業歷經連續 3 季的低迷態勢，隨著 5G 需求、客戶新品帶動，第 2 季開始客戶需求回溫，動能逐漸好轉，連帶 5G 基礎設備需求同步成長，整體表現優於公司預期，展望本季，預估營收將季增 3 成左右，毛利率也將優於第 2 季。

若依產品組合來看，陳舜平表示，第 2 季穩懋營收占比仍以手機相關 (Cellular) 為最高，達 40-45%，而基礎設施 (Infra.) 營收也季增 4 成左右，占比來到 25-30%，至於 Wi-Fi 產品部分則占 15-20%。

陳舜平表示，隨著手機品牌廠將在本季推出新機，部分客戶在第 2 季就提前拉貨準備，推升手機功率放大器 (PA) 需求成長，預期動能需求將延續至本季，而在基礎設施方面，目前也維持在供需良好狀態，目前持續朝 4G+5G 的策略進行市場布局，整體而言，本季各項產品營收都有望將較第 2 季成長。

陳舜平進一步指出，5G 通訊將是未來產業趨勢，雖然現階段市面上 5G 手機仍不多，但預期需求終將到來，目前針對客戶要求，相關手機功率放大器 (PA) 已完成開發，第 2 季也有少量出貨。

至於全年資本支出是否提高，陳舜平表示，仍維持全年資本支出 60-70 億 的預估，目前資本支出落在 20 多億，主要是完成去年遞延的產能擴充。