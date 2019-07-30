日韓貿易戰等影響、南韓BSI出現金融風暴以來最差數據

根據韓國經濟研究所 (Korea Economic Research Institute，KERI) 於 29 日所公布，針對該國銷售額前 600 名企業所做出的最新企業調查指數 (Business Survey Index，BSI)，對於 8 月的景氣看法為 80.7，自 7 月的 92.3 大幅下滑，也遠低於榮枯分水嶺的 100。

南韓的 BSI 自 2018 年 6 月開始，已連續 15 個月低於 100。特別是今年 8 月的數據 80.7，是自金融風暴時 2009 年 3 月的 76.1 以來，出現了 10 年又 5 個月的最低數字。

(圖片：翻攝自 KERI)

以行業分類來看，製造業為 74.7，遜於非製造業的 89.1。主力產業的重化學工業為 71.9，出現了 2009 年 2 月 (61.0) 以來的最低數字。

在其它部門方面，內需 83.6、出口 87.5、投資 93.5、資金相關 93.5、庫存 103.6、雇用 95.7、獲利力 86.3 等，在各部門的指數表現也都不佳。

KERI 的企業研究室長 Kim Yoon-Kyoung 表示「由於景氣不佳導致需求減少，加上美中貿易戰，還有日本的出口限制所引發的生產減少疑慮等，多項因素重疊。在過去期待可出現回溫的下半年，景氣向後退步的疑慮也逐漸升高，在危機處理的同時，提出活化民間投資的政策也是有所必要的」，對目前南韓經濟情勢作出了以上分析。