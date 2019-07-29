半導體市場疲弱 2019上半年南韓上市企業獲利大減37%

根據南韓媒體報導，全球半導體市場疲軟，衝擊三星電子、SK 海力士等業者營運表現，南韓金融監督院數據顯示，2019 上半年，南韓上市企業獲利年減 37%。

由南韓金融監督院數據可得知，截至 7 月 26 日，已公布上半年業績的上市公司，共計 125 家，獲利合計約 44 兆韓元，遠低於去年同期的 69.9 兆韓元。

報導稱，南韓上市企業上半年獲利表現不佳，主要肇因於三星電子、SK 海力士兩大半導體巨頭，營運遭遇逆風所致。

三星電子和 SK 海力士，上半年合計獲利年減 63.6%；但若排除這兩家公司，其餘上市企業上半年獲利，僅較去年同期減少 0.54%。

受上述消息影響，加上日韓貿易戰持續延燒，今 (29) 日南韓 Kospi 指數收跌 1.78%，至 2029.48 點，創兩個月新低。

日本政府自 7 月 4 日起，對南韓實施 3 項半導體關鍵材料的出口限制，由於這 3 種原料的全球市占，幾乎被日廠壟斷，南韓半導體與顯示面板產業，勢必遭受衝擊；外界擔憂，日本此舉恐引發貿易戰。

日韓關係緊張，肇因於南韓最高法院去年的判決，該判決要求，日本企業必須為二次世界大戰期間強制徵用南韓勞工一事，進行賠償，但遭日方拒絕。

日本首相安倍晉三否認出口限制措施是「報復行動」，南韓總統文在寅則示警，南韓政府會先透過外交途徑解決此事，但若南韓企業遭受到實際傷害，在別無選擇的情況下，只能採取必要措施。