日韓貿易戰 焦佑鈞：韓廠關鍵原料取得 最快3個月後可恢復平順

全國工業總會常務理事、同時也是華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞今 (29) 日表示，供應鏈移轉是大事，但為非做不可的世界趨勢；對於日韓貿易戰，他認為，韓廠一旦歷經 3 個月常態化的申請過程，關鍵原料取得就可望恢復平順，而在這 3 個月的空窗期，將有助記憶體產業改善供過於求的局面。

日本政府從 7 月起，對半導體及面板關鍵化學材料出口至韓國祭出限令，關鍵材料運送至韓國，出貨期最長可能達到 90 天。談及日韓貿易戰議題對記憶體台廠的影響，焦佑鈞認為，此次日本政府要將南韓從白名單中移除，只是讓韓廠回到與台廠同樣的立足點，台灣多年來也都是照規範運作，並沒有什麼大問題。

不過，焦佑鈞指出，好比「由儉入奢易，由奢入儉難」的概念，韓廠過去原料取得相對容易，在這 3 個月的調整期內，勢必相當辛苦，但經過 3 個月進入常態化的申請過程後，關鍵原料取得就可望恢復平順。

焦佑鈞認為，韓廠若因缺乏關鍵化學原料，而減產因應，在這 3 個月的未能取得原料的空窗期，可望持續去化存貨，減緩產業供給過剩的問題，剛好調整近期記憶體市場供過於求的局面。

此外，對於美中貿易戰之下，台廠供應鏈的移轉問題，焦佑鈞則認為，供應鏈是非常大的體系，在移轉過程中，面臨的工作會非常多，但台灣供應鏈最終是進到電子五哥的組裝系統，若電子五哥願意與政府一同合作，將中心系統搬遷至某個地區，有領頭羊帶著，加上政府協助，移動過程會較為順利。

焦佑鈞也說，供應鏈的移轉是大事，過去 40 年來台廠在台灣、中國等地，花許多時間建立供應鏈，若要移動，至少得花費 5 至 10 年才可望完成，但這是非做不可的世界趨勢。