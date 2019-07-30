台股獨憔悴 台幣午盤升值2分撐資金行情熱度

台股今 (30) 日逢摩台指結算，早盤加權指數以平高盤開出後，盤中遇到亂流翻黑，再度失守 10900 點關卡，不過，從匯市來看相對穩健，台幣以貶值 0.8 分開出後，隨即轉為升值，上午盤均維持在升值態勢，至午盤以升值 2 分暫收。

台幣今日以 31.11 元、貶值 0.8 分開出後即轉為升值，最高一度升至 31.061 元，升值 4.1 分，午盤兌一美元以 31.082 元暫收，升值 2 分。

法人指出，匯市表現不如股市弱勢，主要還是反映美國聯準會降息的高度可能性，不過，非美貨幣不算強勢，人民幣、日圓、韓元盤中升值 0.1% 上下，台幣午盤升值 0.06%，泰銖、星元也略升值不到 0.05%。

匯銀人士說明，美元指數昨日甚至升值 0.15% 至 98.05，其實匯市已反映了市場對聯準會降息 1 碼的預期，後續主要是觀察聯準會對下半年經濟前景釋出的訊息，在此之前，預料非美貨幣仍將處在區間狹幅震盪。

事實上，今日大盤的弱勢主要是從店頭市場衍生而來，櫃買指數重挫達 1.4%，在亞洲指數中最為弱勢，法人認為，內資觀望美中貿易談判的結果，一般預期不會有太大的進展因此先行反應，不過，若聯準會降息，仍可望維持一定的資金熱度。

盤中台股加權指數在月線附近支撐測試，並未再擴大跌勢，預估成交值超過 1300 億元，暫可先解讀今日的盤勢是換手取量。