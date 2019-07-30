英鎊波動率升至G10之冠 英國央行利率決議後還有震盪？

市場對英國無協議脫歐的擔憂升高，英鎊貶至 2 年多來新低，三個月期隱含波動率遽升，居 G10 貨幣之冠，分析師預期英國央行本周利率決議後，英鎊恐怕震盪將再加劇。

英鎊兌美元周一下跌 1.3% 後，周二續跌 0.8%，一度來到 1.2119 附近，隨著市場對英國新首相強生 (Boris Johnson) 選擇無協議脫歐的擔憂加劇，三個月期英鎊隱含波動率攀升至 10.3%，意味著英鎊會出現更大的波動。

英鎊隱含波動率升高至 10.3%，居 G10 貨幣之首。(來源：Bloomberg)

市場預期英國央行周四決策會議中將表態未來幾個月不太可能升息，英鎊失去支撐力道，本周跌到 2017 年 3 月以來的最低水平。

幾個月前，眾人皆鴿我獨鷹的英國央行，還在高舉鷹派大旗，但到了 6 月，貨幣市場對於降息的預期已升高至 20%，現在無協議脫歐的擔憂進一步升高，貨幣市場反映 12 月降息 25 個基點的可能性超過 60%。

摩根大通表示，周四英國央行發布通膨數據後，可能會進一步降低市場升息預期，並轉向中性貨幣政策，而英鎊也將失去原本市場預期升息的支撐。

英鎊三個月期風險逆轉指標下跌至 182 個基點，投資人偏好拋售英鎊，為 4 月以來最大的看跌。

ING 表示，英國公債將持續 3 個月上漲，且看好仍將續漲，ING 貨幣和利率策略師 Petr Krpata 表示，本月 10 年期公殖殖利率下跌 16 個基點，來到 0.65%，一旦出現無協議脫歐，可能會跌至 0.50% 以下。

10 年期英債殖利率跌到 0.65%。(來源：Bloomberg)

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