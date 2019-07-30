紐約匯市—美元衝上2個月新高 儘管川普再轟Fed；英鎊急挫至兩年半低點

昨日 (29 日) 外匯交易，美元指數上漲 0.06%，為連續第 7 個交易日上揚，續處於上升趨勢之中，盤中更一度衝高至 98.17，創下兩個月新高。

儘管美國總統川普再度於推特上發文，呼籲聯準會「小幅降息是不夠的」，並同時抨擊，去年聯準會的升息政策，是錯誤的決定，稱歐盟降息使歐洲經濟更具有競爭力；不過市場持續反映，上周公布之美國第二季 GDP 優於預期的情勢，削減市場對聯準會將展開更積極降息循環的預期。

BNP Paribas 外匯策略長 Daniel Katzive 認為，市場正靜待聯準會的會議決定，由於最近的經濟數據優於預期，聯準會可能做出比預期更溫和的決定，對美元帶來支撐。

Action Economics 分析師表示，儘管近來美國的經濟數據不俗，市場仍希望今年底前，有 3 碼的降息機會。因此，若本週聯準會對貨幣政策前瞻看法，沒有釋出更多積極的訊號，可能會令市場大失所望。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

英鎊兌美元則急速下跌超過 160 點，單日跌幅達 1.27%，GBP/USD 幾乎收在最低的 1.2217，創下 2017 年 3 月以來的新低紀錄。因市場越來越擔心英國無序脫歐的風險，加上英國新任首相強森將提前舉行大選的可能性。

強森宣稱，除非愛爾蘭邊界條款取消，否則歐盟與前首相梅伊協商的英國脫歐協定就將廢止。並表示若歐盟不肯就協議做出改變，將不會與歐盟代表會面。

BNP Paribas 外匯策略長 Daniel Katzive 認為，許多人認為英國無序脫歐的風險，已經定價在這一年來走疲的英鎊匯價上了，但在新任首相上台後，發現其實不然。目前市場的恐慌情緒加劇，英鎊的任何反彈，都將造成更多的拋售。

GBP/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (30 日) 台灣時間 5：30 價格：

美元指數來到 97.05。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1145 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2214 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6901 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3158 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.80 日圓。