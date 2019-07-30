分析師警告：機構持股過於趨同 隱含踩踏危機

美股近來雖然像是穩健上漲，但背後卻有個不尋常的現象—最大的機構法人持有相同的股票。這也代表著，一旦股市下滑，眾人紛紛逃離，踩踏的情況將格外危險。

美銀美林最新研究報告指出，共同基金與避險基金持股規模最高的 50 檔個股，其重疊情況接近歷史最高，但這兩類基金的投資選股風格理應截然不同。

Bernstein 研究發現，交易最擁擠的名單，包括：

萬事達卡 (MA-US)、

微軟 (MSFT-US)、

亞馬遜 (AMZN-US)、

雅培製藥 (ABT-US) 和

PayPal Holdings(PYPL-US) 等。

同時間，據美銀美林數據，看空 FAANG 股票的興趣，也處於歷史低點。

美銀美林股票及量化策略師 Savita Subramanian 表示，可投資資產原本具有龐大規模，但卻僅減至一小塊。這就像人們寧可擠在狹小空間中，每個人吃著同樣的晚餐、喝相同的飲料。

分析師警告意外拋售的危機

投資趨同的問題，在於一旦市場情緒發生變化，這些大型機構同時售出持股時，將引發大規模市場動盪。那些理論上「便宜」的個股，因為缺少資金浥注，遲遲等不到價格回歸之日。

去年第 4 季正是這種情況，科技股暴跌 24.4% 之下，成為標普 500 指數整體下挫 19.6% 的主因，並蔓延至道瓊指數。

市場反向人士現在將看空 FAANG 股票的低興趣，視為前景過度樂觀的跡象，即使不是全面的非理性繁榮，也是一個利空信號。

Capitol Securities Management 分析師 Kent Engelke 表示，最近幾年他的績效很差，原因是他避開 FAANG 這類科技股，死抱被低估的價值股，造成他近 3 年處在最艱困的時刻。

但他警告，如果市場對聯準會本週降息的情況不滿，股市可能出現回調，在眾人持股相近的情況下，可能會見到「一場非常大而醜陋的拋售」。

機構法人並非不知道這樣的可能性，但是這並未造成趨勢改變，只是他們稍微減持了部位，並增加一些避險資產，也使得黃金價格來到近 6 年高點，而瑞士法郎兌歐元則衝上近兩年高點。