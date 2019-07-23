萬一降息預期落空？小摩：市場潛伏技術問題 將引爆瘋狂拋售

美股潛伏大危機，摩根大通認為，萬一下週 Fed 沒有實踐市場心心念念的降息，恐會激發瘋狂拋售潮。

摩根大通表示，由於市場深度變得相當淺，所以越來越容易受加劇的波動影響。所謂的市場深度是指市場在承受大額交易時證券價格不出現大幅波動的能力，此處以 S&P 500 E-mini 期貨契約的買賣訂單量來衡量。

摩根大通分析師 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，「我們認為，如果央行無法驗證市場預期，或者美國再次浮現經濟衰退危機，那麼這種持續低淺的市場深度將讓美股自此變得脆弱。」

分析師指出，S&P 500 今年漲幅已達 19％，但這強勁表現卻也伴隨著資金流入和交易活動清淡，以及市場流動性低等現象，平均市場深度已經接近歷史低點。

市場深度去年也很淺，當時經歷數次暴跌，12 月時 S&P 500 該月大跌 9%，盤中一度陷入熊市。

這一回，Fed 在 7 月 30 日至 31 日的政策會議結束時，就會面臨惡性拋售的風險。

目前，根據 CME FedWatch 工具，交易者已 100% 認定 Fed 下週將至少降息 25 個基點，但市場相當多人希望 Fed 更深度降息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 最初放鴿引起市場對政策寬鬆的期待，當時鮑爾稱央行會盡一切適宜的手段支撐目前的成長。紐約 Fed 總裁 John Williams 上週表示，央行「更好的做法是採取預防措施而不是坐著等待災難來臨」，此言論又更加刺激降息預期，但後來 Fed 澄清，Williams 該話是來自學術研究的彙整，與潛在的 FOMC 政策行動無關。