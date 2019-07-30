PayPal下修全年財測敲警鐘 分析師下調為「賣出」

自 PayPal(PYPL-US) 公佈上週三 (24 日) 第二季財報以來，低於華爾街預期的營收，導致該公司股價至今已下滑 7%，古根漢 (Guggenheim Partners) 分析師 Jeff Cantwell 將其股票評級從中性下調至賣出，並將目標價訂為每股 104 美元。

PayPal 週一 (29 日) 午盤附近下滑 2.9% 至 112.20 美元。

PayPalayPal 股價走勢 (圖片: Investing)

Cantwell 認為 PayPal 下調其全年財測是該公司的「警訊」，預期該公司股價將持續下滑，甚至低於其他行動支付同業。

不過根據 Barron’s 報導，今年 PayPal 股價累計上漲 31%，而標普 500 指數的回報率為 22%，長遠看來，PayPal 的表現優於大盤，2 年內上漲 91%，三年成長超過三倍之多。

根據《彭博社》提供數據顯示，投資人密切觀察 PayPal 總支付量將達 1724 億美元，略高於市場預期的 1716 億美元。

不過令投資人擔憂的是，該公司全年營收展望，PayPal 目前將全年收入預測定在 176 億美元到 178 億美元之間，該重新調整的財測遠低於華爾街預期的 179.2 億美元。

Cantwell 指出，投資人開始擔心 2020 年 PayPal 將持續走下坡，他認為該公司將面臨未來歐洲局勢所帶來的「逆風」。

明年 PayPal 與 eBay(EBAY-US) 的合作結束，加上英國脫歐可能出現的歐洲消費者政策改變，Cantwell 預計種種變化恐將損害 PayPal 的業務。

雖然 PayPal 旗下行動支付應用程式 Venmo 擁有可觀的點對點 (peer-to-peer) 行動支付量 460 億美元，在第二季度財報中，Venmo 占公司總支付額的 16%，高於 2017 年的 9%。

然而 Cantwell 指出 Venmo 的業務對 PayPal 而言是非收入的，他認為 Venmo 若真的為公司帶來主要營收，PayPal 應該提高全年財測，而非下修展望。