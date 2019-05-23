全球汽車業爆發裁員潮 年初至今已削減近4萬人

受制於經濟增速放緩，近來全球汽車業爆發一波波裁員潮，在短短的 6 個月內，全球汽車產業裁員人數已達至少 3.8 萬人，並且持續成長。

以福特汽車 (Ford) (F-US) 為例，該公司 20 日指出，為了降低成本，今年 8 月底前將提升裁員人數至 7000 人，相當於削減目前全球聘僱人力的一成。

對此，大摩分析師 Adam Jonas 表示，觀察中國汽車市場衰退情形，預計該公司今年全球收入將會下降 5%，經過計算，福特還要再削減 2.3 萬名員工才能彌補此損失，目前提出的 7000 裁減人數遠遠不夠。

根據人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas, Inc. 近期發布的新聞稿顯示，隨著消費者需求轉變以及自動化趨勢成長，今年 1 到 4 月的全球汽車業裁員人數已達 19802 人，與去年同期相比成長幅度高達 207%，創下 10 年來新高。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 分析師 John Murphy 認為，如今汽車行業正面臨嚴重衰退。

Challenger, Gray & Christmas, Inc. 副總裁 Andrew Challenger 指出，隨著美國消費者轉向低排放、高能源效能與自動化駕駛等選項，科技公司像是特斯拉、谷歌母公司 Alphabet 也紛紛加入戰局，為傳統汽車製造商帶來更多艱鉅挑戰。

在產品結構轉變與服務型態的衝擊下，傳統業務出現收縮，迫使企業不得不進行結構化調整，也讓汽車業巨頭們開始思考如何調整經營策略來應對新技術為汽車產業帶來的巨大變革。

寶馬 (BMW-GR) 和賓士母公司戴姆勒 (Daimler) 便在今年 2 月宣布共同投入 10 億歐元，整合雙方旗下的移動出行部門，合資成立即時出行 (Reach Now)、即時充電 (Charge Now)、叫車服務 (Free Now)、泊車服務 (Park Now) 以及共享服務 (Share Now) 五家公司，為消費者提供一站式移動服務。

福特與大眾汽車也在年初宣布，將在 2022 年前推出為全球市場開發的商用車款以及中型皮卡車 (pick-up truck)，期望藉由新的策略聯盟，在推動創新的同時分攤成本，以提升業務規模及經營效率。