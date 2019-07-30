〈蘋果財報前瞻〉一文緊抓：今夜蘋果財報的「4大焦點」

鉅亨網編譯陳佾煒 2019年7月30號19點20分

Apple (AAPL-US) 第二季的財報即將於周二公布，雖正處於多事之秋，蘋果整體股價表現仍相當積極，即使貿易戰的恐慌導致 Apple 股價在 5 月份出現長達數週的下滑，但 Apple 股價在 2019 年仍上漲了 31%，且力壓整體市場。

據 FactSet 數據調查公司的分析師預估，市場預期週二 (30 日) Apple 公布的 Q3 財季平均 EPS 為 2.09 美元，營收為 533 億美元。

而以下即進一步為投資人整理 Apple Q3 財報的「四大看點」：

1. 收購 Intel 手機晶片業務：

上週，Apple 宣布以 10 億美元收購 Intel (INTC-US) 智慧型手機數據晶片業務，而事實上 Apple 對於晶片業務的野心早已持續了一段時間，且事涉 Apple 對於未來 5G 趨勢的布局，故週二 (30 日) 的財報發布會上，投資人應加以關注有關 Intel 數據晶片業務整合的更多細節。

Loup Ventures 分析師 Gene Munster 預測：「在 Apple 收購 Intel 手機晶片部門後，估計直到 2022 年市場才能看到第一個 Apple 數據晶片。如果 Apple 成功整合收購來的 Intel 部門，那麼與高通 (QCOM-US) 晶片分手後獲得的自由，將帶來更高的效率和成本節省。」

Munster 表示：「從 2023 年開始，這可以為蘋果每年節省大約 20 億美元需支付給高通的特許費用 (假設每台設備的權利金約為 8 美元），並且可望將蘋果毛利率自 38.1% 提高至 38.8%。」

2. 服務的升級

iPhone 是 Apple 的現在式，然而 Apple 的服務累營收在許多分析師眼中則代表 Apple 的未來式，如未來幾週和幾個月 Apple 將推出的一系列新服務，包括 Apple TV +、Apple Arcade 以及與高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 合作的信用卡。

外媒指出，Apple 計劃先在 8 月初攜手高盛推出信用卡，其餘新服務將在今年秋季推出。 儘管 Apple 目前可能尚不會詳細介紹這些個別產品，但投資者仍希望獲得有關服務如何表現、它們將如何影響整體業務以及還有什麼其他服務的線索。

其他服務則可能包括 Apple Watch 全新以醫療保健為重點的計劃、進一步涉足金融服務以及進軍汽車領域等等。

(圖片：AFP)

3.iPhone 的需求量

Apple 將於今年秋季發布新的 iPhone 系列產品，然而被視為 iPhone 銷售重要催化劑的 5G 手機，仍需等到 2020 年才會出現。與此同時，投資者仍持續測量 iPhone 在全球市場的需求熱度。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示：「我們最近的調查結果顯示全球 iPhone 的需求穩定，且將持續到關鍵的 9 月份季度，我們認為整體需求上不至於過度恐慌。」

Dan Ives 進一步指出：「但與此同時，中國市場銷量和貿易問題仍是 Apple 表現優劣的不確定因素，投資者仍在尋找跡象表明 Apple 在中國的命運雖然不盡理想，但至少能夠穩定，蘋果可能會繼續將業務重心從單位銷售轉向其他服務。」

4. 反壟斷調查

蘋果多年來被控訴 App Store 涉嫌違反反壟斷法規，因蘋果裝置內的應用程式都必須透過單一管道 App Store 來進行銷售，蘋果可從中獲取分潤手續費 15% 至 30%。然而，App 開發者支出 (或蘋果徵收的) 的手續費，降低了 App 開發的積極性與市場競爭力，並且這些手續費往往轉嫁至最終消費者手上。

D.A. Davidson 分析師 Tom Forte 於本月早些時候寫道：「這對 Apple 來說是一個重要的收入來源。我們今天的觀點是，轉換率 (take rate) 可能會因當局政府的干預承受壓力，但目前很難估計會到什麼程度。」

Tom Forte 補充說道：「監管風險可能對股票產生重大影響 ，因此投資者需在財報公布時關注更多細節。」