〈財報〉跌落神壇？UA宣布下調北美營收財測 股價應聲暴跌15%

週二 (30 日) Under Armour (UA-US) 公布 Q2 財報，雖然每股純益 (EPS) 報 -4 美分，是優於市場預期的 -5 美分，但由於 UA 宣布下調北美營收財測，故引動週二 (30 日) UA 股價聞聲重挫。

截至週二 (30 日) 台北時間晚間 21 時許，UA 股價聞聲下跌 15.05% 暫報每股 23.30 美元，創下二個月來新低。

UA A 類股股價走勢圖 圖片來源：investing.com

UA Q2 財報關鍵數據：

Q2 營收年增成長 1.44% 至 11.92 億美元，略低於市場預期的 11.99 億美元。

Q2 毛利率為 46.5%，與去年同期相比增加了 170 個基點。

Q2 淨損 1730 萬美元，比去年同期淨損 9950 萬美元是大幅收窄。

Q2 調整後 EPS 為 -4 美分，優於市場預期的 -5 美分。

Q2 國際市場營收年增成長 12% 至 3.39 億美元，此部分營收佔 UA 總營收的 28%。

UA Q2 財報 圖片來源：Under Armour

公司展望：

週二 (30 日) UA 並發布財測展望，預計 2019 會計年度全年營收將成長 3% 至 4%，但估計北美市場營收將小幅下滑，下修了此前財測預估的營收持平表現，引爆華爾街對於 UA 在北美市場的高度擔憂。

但展望 2019 會計年度利潤表現，UA 是相當樂觀，UA 預估全年營業利益將落在 2.3 億美元至 2.35 億美元之間，是高於此前財測預估的 2.2 億美元至 2.3 億美元區間，並預估全年 EPS 將落在每股 0.33 至 0.34 美元間。

UA 首席執行長 Kevin Plank 在財報發布會表示，未來 UA 將繼續定位在「高端運動品牌」，並透過創新和市場擴張之力量深化與消費者之間的連結，估計 UA 在 2019 財年上，可望繳出超乎預期的成績單。