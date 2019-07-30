T-Mobile-Sprint合併 恐推高每月的電信帳單

美國司法部於上週五 (26 日) 宣布，批准美國第三大電信商 T-Mobile(TMUS-US) 和第四大電信商 Sprint(S-US) 以 260 億美元的合併案，有反對者對此表示，浙江會削弱競爭，並導致用戶訂閱費用上漲。

為獲得美國司法部的批准，T-Mobile 和 Sprint 同意將部分資產出售給衛星電視服務商 Dish Network，以幫助其建立新的 5G 無線網路。

此次出售是為了回應批評者所提出，這筆合併案可能會減少競爭並導致手機用戶價格上漲的擔憂，同時輿論者也擔憂美國兩大電信商合併，會和加拿大電信市場發展類似，在加拿大，只有三家主要的無線運營商，Bell BCE、Rogers RCI 和 Telus TU，而且由於競爭削弱，這三家的費率方案基本一致。

而美國目前主要電信業者 Verizon、AT&T、T-Mobile 和 Sprint 目前就佔了電信市場 98.6%，考慮到目前主要參與者的市場份額，在 T-Mobile，Sprint 合併之後，美國人可能會發現電信業者間方案與價格變化不大。

來自九個州和 D.C. 的檢察總長表示，這筆合併案恐推高手機服務成本。「合併可能使 Sprint 和 T-Mobile 用戶每年至少損失 45 億美元，對所有零售手機電信用戶的損害可能更大」他們在一項聯合投訴中寫道。

「對預付費用戶尤其有害，許多低收入用戶無法通過信用檢查，因此只能以預付費方式購買手機電信服務」

不過支持者認為，隨著無線網路轉向 5G 服務，電信業者需要做好準備，Sprint 和 T-Mobile 必須合併才能保持競爭力。手機網路分析師 Jeff Kagan 表示，T-Mobile 和 Sprint 的合併是有道理的，因為其中一家公司都填補了另一家公司的不足。

今年以來，Sprint 的股價上漲了 37%，而 T-Mobile 的股票上漲了 32%。相比之下，標普 500 指數和道瓊工業平均指數同期上漲 20% 和 17%。