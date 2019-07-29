川普再度抨擊Fed 擺明要求週三降息

美國聯準會 (Fed) 定於週二與週三舉行為期二天的政策會議，週三並將公布利率決議。

川普總統急急於週一再度抨擊 Fed，指控他們利率過度緊縮。

「歐盟與中國將進一步降息，挹注更多資金至銀行體系，讓他們的製造商更容易銷售產品，」川普發布推文說。「同時，我們的通貨膨脹非常低，Fed 却什麼也不做，非常不好！」

白宮經濟顧問庫德洛上週證實，上週二，川普在與內閣官員及經濟顧問開會後，決定不干預美國匯市。先前，川普曾屢屢抨擊中國與歐盟刻意將其貨幣貶值，以支撑其製造業。

庫德洛 -- 川普總統的首席經濟顧問 -- 一直都支持強勢美元。財政部長梅努欽則反對匯市干預。

川普於 7 月 3 日曾說：「中國與歐洲大玩匯率操控遊戲，並挹注資金進入銀行體系，以與美國競爭，」

川普總統並嚴厲批評了美國央行及其主席鮑爾，指控他們於 2018 年四度升息，抑制了美國經濟。

週三，Fed 政策會議結束後，將公布利率決議，隨後鮑爾並將舉行記者會。投資人預期 Fed 將降息 25 基點，為自 2008 年以來，首度降息。

近幾個月，川普多次指責鮑爾不願降息。他去年曾說，他對這位 Fed 提名人一點也不高與，他認為央行的貨幣政策明顯脫軌。

「問題在 Fed，Fed 簡直失控了。他們不斷升息，太荒唐了，」川普於 10 月時說。「我認為市場下跌，問題在財政部與 Fed。Fed 有點精神錯亂，他們沒有理由升息，這讓我感到不高興。」

去年 12 月，川普曾討論開除鮑爾，因為 2018 年最後三個月，美國股市大幅下跌。