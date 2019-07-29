盤點5大產業股利率高於3% 能源、公用事業為高息資產模範生

美國聯準會主席鮑威爾登高「鴿」唱，全球利率由升轉降，投資人紛紛尋找有利可圖的投資標的，據 Bloomberg 資料統計，近 12 個月，MSCI 世界指數各產業的股利率平均為 2.75%，其中，能源、公用事業、金融、REITs、原物料等 5 大產業，股利率都高於 3%。展望未來 12 個月，雖然利率走低，但上述產業的股利率仍逆勢增長，並以能源、公用事業最佳，分別上看 4.58% 與 3.93%。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，聯準會在 6 月 FOMC 會後結論，釋放更加鴿派的訊息，市場下調今年利率預估中間值 50 個基本點，未來波動區間下移到 1.75%~2.25%。利率向下趨勢明確，促使資金往高息資產流動。

葉菀婷表示，能源類股部分，受景氣、油價等因素影響，波動度較大；而公用事業產業多數為民生基本需求，無論景氣好壞，影響不大，同時，必須要有政府特許執照才能經營，少有殺價競爭問題，具有合理的利潤空間，獲利得以保持穩定，因此現金流容易預估，股利配發也較為大方。

葉菀婷進一步指出，全球都市化浪潮不斷，人口集中都市的程度越來越高，用水、用電、用瓦斯，以及使用鐵公路橋樑需求大幅增加，為公用事業產業帶來更多營收獲利成長機會，股利將同步看增。市場預估，未來３年股利增幅介於 4.2~5.4% 不等，堪稱高息資產的模範生。