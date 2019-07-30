【統一投信】Q3抗震標的 投資級企業債、多重資產型基金



統一投信債券部副總張俊逸表示，7 月 23 日 IMF（國際貨幣基金組織）下調 2019 年全球經濟增長率預測至 3.2％，是 2010 年經濟復甦以來最低，且已連續 4 個季度下調，主要原因是中美等國的摩擦，導致全球貿易量下降。預估經濟下行最差情況將出現在未來一年（2019/Q3～2020/Q2），隨後回復成長，2020 年增長率回升至 3.5％。值得留意是，此波景氣走弱，將有明顯個別差異，新興國家回到成長軌道的時點會早於歐美日等已開發國家，歐美地區的消費與服務業明顯好於製造業。

張俊逸指出，未來一季全球資本市場重要影響因素包括，企業財報仍是市場關注焦點，四分之一的標普 500 成份公司公佈第二季業績，逾七成優於預期，投資人對風險性資產偏好持續增溫，不過，即使股市續漲，也要採取選股不選市、汰弱留強策略；多家科技巨擘面臨主管機關監管壓力，可能導致以科技成長股為主的美股面臨價格調整風險；全球央行的降息潮流，使得國際資金在各國快速移動，需留意匯市穩定度將隨之下降。

由於貿易戰和英國脫歐等政治風險，全球企業正減少投資，主要國家和地區面臨同時減速的風險。基於預防經濟快速下行，聯準會近期言論偏鴿派，再加上主要新興國家陸續降息且預估後續還有 1 碼到 4 碼不等的空間，全球低利率將維持更長一段時間，針對想要追求收益又想兼顧避險需求的投資人，第三季相對抗震標的，建議可以布局美元或歐元投資級債券、新興市場企業債、多重資產基金等。

觀察基本面變化，儘管今年來歐美製造業持續低迷，但消費與服務業仍穩定成長，景氣弱化並非全面，而是具有產業差異。美國製造業連續兩季下滑，7 月 Markit 製造業指數下降至 50 景氣榮枯臨界點，2019 年底前可能持續走弱，於 2020 年第一季回升；相對的，美國 7 月服務業指數上升至 52.2，優於分析師預期。類似的情況也出現在歐洲，歐元區 7 月製造業指數初值 46.4，低於市場預期且已連續 6 個月低於枯榮線，服務業指數則仍有 53.3 的強勁表現。

由於已開發國家的民間消費在經濟結構占比逾 6 成以上，只要消費與就業市場數據未出現快速下滑，則景氣趨勢只是成長放緩，衰退機率不大。假若年底前美國與中國能達到貿易協定，中國經濟將反彈，就有機會連帶止住全球景氣下降趨勢。

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