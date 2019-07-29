【華冠投顧】弱中透強 多頭沒變心「蘋概&非蘋」都有強股

◆盤勢分析

上週五根據盤面數據推估，本週雖然不確定性因素較多，但「預計美國 FOMC 會議前，台股仍將 "非盤即漲"」。

今日在國際股市好壞參半（美股漲、亞股跌）背景下，台股延續低量小幅震盪格局，大盤量縮小跌 - 6 點（還原除權息蒸發 7 點則剛好收在平盤），OTC 指數 - 0.37% 回測五日線。

本週台股內有摩台期結算，外有新一輪美中貿易談判、FED 利率決策會議、美股重量級科技廠財報... 等變數，內外部的多重不確定性因素使得買盤追價力道略嫌不足，看起來似乎患了 "週一症候群"，然而從大盤成交量萎縮、"大盤委賣張數" 落在波段低檔、OTC 指數成交量創本月新低... 來看，盤面賣壓算輕而且相對主要亞股強勢，這樣的盤勢結構只要多方稍加點火就很容易拉抬，因此 "波段多頭沒變心，中小型股繼續輪漲" 之操作主軸維持不變。

＜潛力族群＞

上週五提過「蘋果 9 月 iPhone 11 上市前拉貨潮已啟動，非蘋陣營也紛紛搶在蘋果之前推出新款智慧型手機搶市，相關受惠廠將有旺季業績題材」。

今日《6153 嘉聯益》、《3049 和鑫》、《5264 鎧勝 - KY》... 等口袋名單率先放量走高，像這種已經起跑的個股，在台股短線缺乏足夠推升動能、類股輪動較為快速的情況下，不用勉強追價，因為盤面還有標的也呈現蠢蠢欲動之勢。

舉例非蘋受惠股《3049 和鑫》來說，他是 7/18 鎖碼影音推薦股，在大陸 OLED 面板產能持續開出以及三星轉單效應發酵下，第二季營收 12.15 億，季增率 41.4%，顯然淡季不淡，第三季有了旺季加持，營運將更上層樓。今日突破中期整理格局 + 9.09% 以最高點作收，同時來到今年新高 16.8。

非蘋陣營受惠股中，目前類似還沒發動前的《3049 和鑫》之個股仍所在多有，比如今天帶學員卡位的《立志向上》，便和上週五《3049 和鑫》走勢幾乎雷同，出現盤整許久、蠢蠢欲動態勢，更加雷同的是其基本面同樣擁有淡季不淡、中國品牌手機廠拉貨暢旺之優勢，6 月營收也順利創下歷史新高，很有機會突破盤局且下檔風險極低。

近日台股動能稍嫌不足，追價風險自然升高，但震盪過程卻又不乏強股，因此切入時機更顯重要，如同上例逮住即將發動的甜蜜點，才容易享受「風險有限、獲利可期」之操作快感。

＜強勢股＞

今日 PCB 族群續強，《6191 精成科》、《2316 楠梓電》、《6278 台表科》、《5469 瀚宇博》... 皆維持創高表現；中長線基期偏低的太陽能相關個股也相當強勁，《3691 碩禾》、《6244 茂迪》、《2406 國碩》、《3576 聯合再生》... 聯袂大漲，為今日盤面上最整齊之族群。

＜弱勢股＞

今日跌幅稍重的個股大多集中在短線急漲或漲多的標的，像是《3527 聚積》、《3491 昇達科》、《3105 穩懋》、《3443 創意》、《3374 精材》、《2408 南亞科》... 等，台股量縮階段仍再次提醒勿過度追價。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

