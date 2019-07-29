【華冠投顧】量縮震盪市場觀望 靜待週三FED利率決議

◆盤勢分析

#大盤短評：多方強勢關鍵看 07/11 低點 10799，若破留意轉弱。

#盤勢分析

本週各方面消息將再度有可能影響盤面，中美協議在這兩天進行中，台灣時間週四凌晨 FED 將公佈利率決策會議，降息的程度是否符合市場預期，週五美國也將公佈七月非農就業人口數據，本國也有各國的 PMI 數據將要公佈，勢必短線市場將再度受消息面影響，下週起台灣也將開始進入營收密集公佈，因此短線不管台股還是美股都陷入區間震盪，我想等待消息面是主要原因。

回到台股，今天小跌 6.25 點，將今天蒸發的 7 點除權息點數加回後今天是收平盤附近，量能縮到 1050 億元左右，低於月均量的 1141 億元，上週提到，週五大盤出現 KD 死亡交叉，短線進入空方發球格局，但因為結構上多方結構並未失守 (07/11 低點 10799)，因此短線用整理盤化解 KD 修正是最好的狀況，而今天量縮震盪符合看法，唯本週消息面較多，還提醒投資人留意波動風險。

#個股方面

5G 相關今天大多進入修正或整理，3596 智易今天確定收破上週二大量低點，短線留意進入整理，6285 啟碁持續整理、5388 中磊則開高走低，天線部份的 2345 智邦則是相對強勢，3491 昇達科跌幅較重收跌 4.48%，散熱相關今天開盤雖然有不錯的表現，但收的不太好，指標股 6230 超眾盤中一度創高，最後雖然收漲，但是卻收日內最低，慶幸的是今天量能不大，結構也未破壞，還有整理再上的機會，3324 雙鴻則是因為年增率趨緩，同族群內相對弱勢，需觀察七月營收能否恢復強勁動能，才有機會再次點火突破。

而今天在 5G 相關族群休息的狀態下，盤中較明顯攻擊的則是在華新集團，其中 PCB 相關 6191 精成科漲停作收、5469 瀚宇博大漲 5%，中小尺寸面半的 3049 和鑫大漲 9%，DRAM 相關的 2344 華邦電也續漲 3%，另外在機器人概念股中的 IC 設計相關 3035 智原、3661 世芯 - KY、3443 創意今天也進入修正整理，雖然收了黑 K，但結構尚未被破壞，若 5G 族群進入整理，資金出口可以多留意這裡。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻 分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號

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