【華冠投顧】類股輪動加快……太陽能族群連袂往上攻！！

◆盤勢分析

焦點個股：6191 精成科、6244 茂迪、3049 和鑫、2406 國碩、2316 楠梓電

【前言】中美明天在上海貿易談判，蘋果明天晚上也將公布財報，週三晚上 Fed 利率會議降息是否如預期？？…… 本週真的是很重要的一週！！

上週五晚上 Google 母公司 Alphabet、星巴克等企業財報表現好，美國 Q2 GDP 增幅優於預期，帶動 NASDAQ 及 S&P 500 再創歷史新高，道瓊上漲 51 點，僅費半因賽靈思展望欠佳，股價微跌 0.01%…… 日韓持續貿易戰股市均拉回，港股反送中持續擴大，使港股大跌，陸股也拉回。台股大盤指數相對抗跌，但是大型股如 2408 南亞科、2474 可成、3008 大立光、4938 和碩、2395 研華等拉回， 2330 台積電、2317 鴻海殺尾盤，收盤小跌 6 點，成交量縮 1,041 億！！OTC 開盤 5 分鐘內再創新高後賣壓出籠，如 OTC 股王 5274 信驊及其他高價股 6510 精測、4966 譜瑞 - KY、6488 環球晶、6121 新普、3105 穩懋、3527 聚積及人氣股 5425 台半、6188 廣明、5483 中美晶、3707 漢磊、3374 精材、3491 昇達科等…… 尾盤賣壓加劇！！OTC 開高走低收最低，收盤跌 0.36%，成交量縮至 260 億…… 收上影線黑 K，結束日 K 連六紅！！

今日資金轉移到太陽股：太陽能電池組 3444 利機漲停，6244 茂迪也漲停板，還帶動導電漿母子檔老菜（母）2406 國碩、（子）3691 碩禾漲停，4934 太極跟進漲停，6443 元晶、3576 聯合再生大漲！！華新集團持續強勢，6191 精成科、5469 瀚宇博、3049 和鑫等今天繼續漲…… 其他影音學堂單兵操作股 6278 台表科、3680 家登、6166 凌華、8182 加高、6472 保瑞、2316 楠梓電續強……

弱勢股則有 4414 如興（疑涉弊案被搜索）、1439 中和、3454 晶睿、3289 宜特、6158 禾昌、5258 虹堡、5356 協益、3376 新日興、1784 訊聯等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

