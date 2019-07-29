反擊中國稀土牌威脅 美日澳3國聯手組成產業聯盟

中美貿易戰持續延燒，美國對中國商品加徵關稅，並對華為祭出禁令，市場擔心，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的協商籌碼。為了應對未來稀土可能不足的情況，美國、澳洲、日本 3 國擬進行合作，以對抗中國在稀土市場中的主導地位。

據外媒報導，澳洲稀土製造商 Lynas 執行長 Amanda Lacaze 表示，已經和美、日達成協議，將組織產業聯盟以打破中國在稀土是場獨大的情況。

Lynas 是目前全世界除中國之外唯一的稀土生產商，在幾個月前才與 Blue Line 簽署協議，Lacaze 表示新的稀土廠將在德州建立，並在 2021 年正式運作後挑戰中國的主導地位。

根據美國地質調查局的數據顯示，在 2014 至 2017 年期間美國有 80% 的稀土進口自中國，此外，該國也稀土產量佔全球的 81%。

報導指出，在中日因釣魚台爭議有所分歧後，中國中斷了對日本的稀土出口，日本便開始尋求中國以外的稀土來源。如今，雙日株式會社、日本石油，天然氣和金屬國家公司向 Lynas 注資 2.5 億美元以獲得更多穩定的稀土供應。日本目前是 Lynas 的最大客戶。

中國在稀土市場中佔據主導地位，被大多數國家都被視為風險。投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 認為，稀土對於美國科技公司的價值遠超過了實質上的數字，並具有更重要的「戰略意義」。對於那些走在創新前沿的美國高科技公司來說，稀土是不可或缺的原料，因此很有可能成為中國在貿易戰中的反擊王牌，美政府也正持續與多個盟友國進行合作協商。