預防中國稀土戰？美、加將擬定「關鍵礦物」合作計劃

在中國威脅以稀土作為中美貿易戰籌碼後，美政府持續與多個盟友國進行合作協商，如今也將與加拿大進行合作。

據外電報導，美國政府在美國和加拿大領導人會議後發表了一份聲明，表示美國總統川普和加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 已於週四 (21 日) 下令官員制定美國與加拿大針對「關鍵礦產」的合作計劃。

中美貿易戰持續延燒，美國對中國 2000 億美元商品加徵 25% 關稅，並對華為祭出禁令，市場擔心，中國作為稀土生產的大國，將利用稀土出口作為貿易戰的協商籌碼。專家則警告，若中國限制稀土出口至美國，將會使貿易戰嚴重惡化，並使得兩大經濟體之間的貿易戰重大升級。

投資公司 Bridgewater 的聯合創始人 Ray Dalio 認為，稀土對於美國科技公司的價值遠超過了實質上的數字，並具有更重要的「戰略意義」。對於那些走在創新前沿的美國高科技公司來說，稀土是不可或缺的原料，因此很有可能成為中國在貿易戰中的反擊王牌。美國政府也因此在近期越來越關注於改善對中國稀土礦物的依賴。

美國商務部在之後公布有關稀土供應的研究報告中，提出 6 項行動綱領以及一系列的措施，以應對海外稀土供應被切斷的潛在風險，其中包括加快採礦許可的審批，並推動稀土的國際貿易及各方合作等。

美國政府在週四的聲明中表示，總統川普和加拿大總理特魯多「指示官員制定針對關鍵礦產的合作和行動計劃。」